阿爾及利亞「內戰終結者」布特弗利卡　如何踏上「隱形管治」之路

現年82歲的阿爾及利亞總統布特弗利卡（Abdelaziz Bouteflika）周一（11日）發表聲明宣布放棄爭取第4度連任，承諾為國家展開政治和憲法改革。連日上街抗議這名老總統的數十萬名民眾接獲消息後十分開心，齊齊上街慶祝。 曾被譽為「內戰終結者」的布特弗利卡自1999年上任，但他2013年中風後身體每況愈下、鮮有露面。惟國內執政集團包攬大權，繼續讓這名幾乎不能說話和走路的總統實行「隱形統治」，最終觸發萬人空巷的反對示威。

布特弗利卡2月宣布競逐總統選舉觸發大型反對集會。他3月初現身在瑞士接受治療，並透過代理人表態報名參選，最終上周五（8日）掀起首都阿爾及爾（Algeris）28年來最大規模的示威。

全國各地估計約50萬名民眾齊集阿爾及爾，高呼「阿爾及利亞自由和民主」的口號，宣洩對布特弗利卡的不滿，並渴望擺脫現有政治體制。

布特弗利卡3日後「轉軚」通過國營通訊社發表聲明宣布棄選，民眾再次蜂湧上街慶祝。到底這名畫像比真人更常見，卻讓阿爾及利亞人群情激動的「中風總統」是何許人也？

阿爾及利亞總統：一名反對總統的示威者手持標語，上面印有示威民眾的照片和布特弗利卡的畫像，並寫着「誰會勝利？4000萬名憤怒的阿爾及利亞人，還是一幅古老油畫」。（路透社）

加入反殖民戰爭 成功「終結內戰」

布特弗利卡1937年生於摩洛哥，高中畢業後加入阿爾及利亞的解放部隊後備受賞識，1956年跟隨民族解放陣線（FLN）發動對法國的反殖民戰爭。

阿爾及利亞獨立後，他於1963年至1979年間擔任外長，後來因權鬥而流亡。該國伊斯蘭陣營1992年起與政府軍展開長達10年內戰，造成近20萬人死亡。布特弗利卡1999年在軍方支持下當選總統，並成功以特赦方式解決動亂，在國內被支持者視為「終結內戰」的英雄。

阿爾及利亞總統：布特弗利卡1999年4月11日在軍方支持下成為阿爾及利亞總統，最終成功結束持續多年的血腥內戰。（美聯社）

組成強勢統治集團 中風後形勢轉變

阿爾及利亞國會於2003年廢除總統任期限制，協助布特弗利卡繼續連任，他亦開始兼任國防部長，軍政大權在握。他聯同安全部隊展開鬥爭排斥異己，與官員、軍事將領和顯赫商人組成統治集團，被當地人稱為「力量」（Le pouvoir）。

布特弗利卡2000年起實施經濟計劃，復興阿爾及利亞經濟；加上反對派過於分裂，無法推舉有力的總統候選人，因此布特弗利卡集團一直領導國家，並避過阿拉伯之春的反政府浪潮。惟情況到2013年出現變化。

阿爾及利亞總統：阿爾及利亞民眾得知布特弗利卡宣布不競逐連任後，紛紛上街慶祝。（美聯社）

集團欲「借殼」 維持統治

布特弗利卡2013年中風，自此需以輪椅代步，連說話都有困難，公開露面的時間變得更少。他「治下」依賴出口石油與天然氣獲得收入的阿爾及利亞，在2014年油價下跌後面臨困境，加上國內經濟停滯和貪污嚴重，為民眾群起反對埋下伏筆。

他的管治能力已成疑問，但統治集團卻希望保留他的「軀殼」，藉其「政治形象」讓集團在幕後操縱大局，最終將他拖進「隱形統治」之路。

這名老總統最後一次公開講話是2014年，其後僅在一些基建儀式中短暫現身，甚至連個人競選活動也沒有。對阿爾及利亞民眾而言，他可謂一個只有「形象」而沒有「實體」的隱形總統。

阿爾及利亞總統：布特弗利卡2018年4月身穿西裝，坐輪椅露面。（路透社）

阿爾及利亞目前約4200萬人口中近半是30歲以下的年輕人，但當中有逾30%失業。國民不滿國家長年由布特弗利卡及統治集團控制，導致政制和經濟落後。他們乘老總統宣布參選時反抗，要求結束「老人兼隱形統治」。

阿爾及利亞知名作家達烏德（Kamel Daoud）表示，「力量」這個幕後集團推舉一個「將死之人」選總統，無疑是對年輕人的鄙視。

（綜合報道）