博爾頓：中國軍事挑釁　美國對台灣關係法承諾更加明確

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中國解放軍2架殲11戰機周日（3月31日）上午11時越過台灣海峽中線，並進入台灣西南面空域。美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周一（4月1日）批評中國軍事挑釁，並指台灣關係法與美國的承諾更加清晰。

博爾頓在Twitter上發文表示，中國的軍事挑釁將無法贏得台灣任何民心，只會使各地珍惜民主的人們決心更加堅定，並指台灣關係法與美國的承諾更加清晰。

美國國務院與國防部同日也分別發表評論，指中國此舉是試圖片面改變現況、破壞區域和平架構的做法，而且是有害的。華府呼籲北京停止強制脅迫手段，恢復與台灣民選政府對話。

中國解放軍2架殲11戰機周日（3月31日）上午11時越過台灣海峽中線，並進入台灣西南面空域，空軍增派戰機緊急升空攔截後，解放軍戰機飛返中線以西。台灣總統蔡英文表示，她不僅要提出嚴重的抗議，也要鄭重地提醒北京當局，不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海的現狀。

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（中央社）

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