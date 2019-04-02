博爾頓：中國軍事挑釁　美國對台灣關係法承諾更加明確

中國解放軍2架殲11戰機周日（3月31日）上午11時越過台灣海峽中線，並進入台灣西南面空域。美國國家安全顧問博爾頓（John Bolton）周一（4月1日）批評中國軍事挑釁，並指台灣關係法與美國的承諾更加清晰。

博爾頓在Twitter上發文表示，中國的軍事挑釁將無法贏得台灣任何民心，只會使各地珍惜民主的人們決心更加堅定，並指台灣關係法與美國的承諾更加清晰。

Chinese military provocations won’t win any hearts or minds in Taiwan, but they will strengthen the resolve of people everywhere who value democracy. The Taiwan Relations Act and our commitment are clear. https://t.co/rPG1jLiaWY — John Bolton (@AmbJohnBolton) 2019年4月1日

美國國務院與國防部同日也分別發表評論，指中國此舉是試圖片面改變現況、破壞區域和平架構的做法，而且是有害的。華府呼籲北京停止強制脅迫手段，恢復與台灣民選政府對話。

中國解放軍2架殲11戰機周日（3月31日）上午11時越過台灣海峽中線，並進入台灣西南面空域，空軍增派戰機緊急升空攔截後，解放軍戰機飛返中線以西。台灣總統蔡英文表示，她不僅要提出嚴重的抗議，也要鄭重地提醒北京當局，不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海的現狀。

（中央社）