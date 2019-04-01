解放軍戰機飛越台海中線　蔡英文提醒大陸三不要

中國解放軍2架殲11戰機昨天上午越過台灣海峽中線，令兩岸關係再次緊張。 台灣總統蔡英文今天指出，她不僅要提出嚴重的抗議，也要鄭重提醒北京當局「三不要」，包括不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海的現狀，又強調台灣軍方有充分準備，保障台灣人民選擇自由民主的生存權利。

蔡英文強硬回應解放軍戰機飛越台灣海峽中線一事。（中央社）

台灣國防部昨天（3月31日）表示，解放軍2架殲11戰機當日上午11時越過台灣海峽中線，並進入台灣西南面空域，台灣空軍增派戰機緊急升空攔截後，解放軍飛返中線以西；據了解，當時解放軍戰機距離台灣仍約185公里。

蔡英文今日上午出席公開活動時回應事件，指解放軍近期動作越來越多，前天解放軍戰機飛越宮古海峽，引起周邊國家嚴重的關切。昨天又在台灣海峽飛越海峽中線，蔡英指這是破壞默契、改變兩岸現況、對區域安全穩定的公然挑釁行為。

蔡英文對此提出嚴重的抗議，並鄭重地提醒北京當局，不要刻意挑釁、不要製造事端、不要試圖破壞台海的現狀。

蔡英文之後再在fb上補充，指已對台灣的軍方下令，面對蓄意越過中線的挑釁，必須第一時間強勢驅離，又指台灣軍隊有充分、萬全的準備，鞏固2300萬台灣人民選擇自由民主的生存權利。

（中央社）