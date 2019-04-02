韓外長及防長訪美　美韓願意數月內與朝鮮再舉行峰會

韓國外長康京和及防長鄭景斗先後前往華盛頓訪問，與美國國務卿蓬佩奧等官員會面。雙方周一（1日）就美韓加強合作，應對朝鮮問題及重啟美朝談判達成共識，美國期望能在未來數個月再與朝鮮舉行峰會。

韓國外長康京和與美國國務卿蓬佩奧會面，討論朝鮮問題。（視覺中國）

美國國務院發聲明表示，雙方討論美韓如何協調，促使朝鮮達成無核化。蓬佩奧表示，朝鮮核計劃對美國構成嚴重威脅，期望總統特朗普能與朝鮮領袖金正恩未來數月再次會面，盡快解決朝鮮核問題。但因目前難以定出無核化時間表，美國會維持對朝鮮制裁。

韓國國防部亦在聲明中表示，美方對韓國為紓緩兩韓緊張關係行動表示肯定，美方將會與韓方合作，就韓朝簽署軍事方面的協議，消除敵對關係上進行協調。

韓聯社報道，康京和在與蓬佩奧會後，表示現時最重要的是讓美朝重啟對話。據悉康京和向美方提出一些折衷方案，尋求打破美朝僵局。

文在寅呼籲朝方響應

另一方面，韓國總統文在寅周一（1日）呼籲朝方，盡快與美方重啟對話。文在寅表示雖然美朝河內峰會無法達成協議，但均顯示雙方不願回到過去緊張的局面。文在寅稱他將會在緊接的訪美行程中，推動半島和平進程發展，並稱特朗普願意繼續對話，呼籲朝鮮響應。

文在寅下周三（10日）將會訪美，預定周四（11日）與特朗普會面。

（綜合報道）