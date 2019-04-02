再有女性指控美國前副總統拜登涉不當身體接觸

美國前副總統拜登（Joe Biden）再遭指控曾與女性有不當身體接觸。來自康涅狄格州（Connecticut）的43歲女子拉波斯（Amy Lappos）指，拜登在2009年一次募款活動上，有不當身體接觸，用他的鼻子揉搓她的鼻子。

拉波斯周一（4月1日）向《哈特福德新聞報》（Hartford Courant）憶述當時的情景。她指出，當時拜登的手環繞在她頸上，把她拉近，並用他的鼻子揉搓她的鼻子。拜登靠近時，拉波斯覺得拜登就要親上自己的嘴巴。拉波斯認為這並非性騷擾，「但他確實有抓着我的頭」。

拉波斯周日（3月31日）在Facebook上的Connecticut Women in Politics群組發文提及此事。拉波斯又指，從未就此事提出控訴，因為知道不會有用，但她確實認為拜登這種舉動越過禮節與尊重的界線。她說：「跨越那條界線並非慈祥的表現，不合乎文化，也不是疼愛，而是性別偏見或厭女。」

拜登發言人回應有關指控時，重複早前對內華達州前州議員弗洛蕾斯（Lucy Flores）指控所作的回應，強調拜登從未對女性作出不當行為，但願意基於尊重聆聽有關指控。

（路透社／中央社）