特朗普威脅關閉美墨邊境　共和黨員質疑損經濟

美國總統特朗普（Donald Trump）上周五（29日）威脅最快本周關閉與墨西哥接壤的南部邊境。惟共和黨對此普遍反應冷淡，認為此舉或會損害美國經濟，亦質疑他並不會真的關閉邊境。

特朗普上周四（28日）在Twitter表示，墨西哥沒採取任何措施阻止非法移民進入美國，稱將關閉南部邊境。他隨後再表示，很可能於本周關閉邊境。

墨西哥2018年作為美國第三大貿易夥伴，有共和黨員和商會警告此舉將影響美國經濟。眾議院外交委員會（Foreign Affairs Committee）的共和黨成員麥考爾（Michael McCaul）稱，不認為特朗普真的會關閉邊境，因這會對美國經濟造成嚴重影響。

美國商會（U.S. Chamber of Commerce）促請特朗普政府考慮本地出口商的成本，表示關閉邊境將帶來某程度的經濟不確定性。商務部（Commerce Department）估計2018年單是陸路運輸，就已經有約5020億美元的貨物通過美墨邊境。有供應商更表示，一旦關閉邊境，美國境內的牛油果就會在3周後供應短缺。

雖然海關和邊境保護局（CBP）上周三（27日）指出，移民管制能力已達至「極限」，前往邊境尋求庇護的移民家庭數目卻逐月刷新歷史高位。惟部分共和黨員沒直接表明支持關閉邊境，且認為特朗普的威脅非迫切考慮，轉而提出集中處理移民問題的需要。

亞利桑那州共和黨參議員麥克薩利（Martha McSally）認為，需要維持貿易、人口流動和跨境商業活動合法，也需要鞏固邊界和處理這波危機。

（今日美國）