特朗普Twitter推文　威脅或關閉美墨邊境

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美國總統特朗普（Donald Trump）周四（28日）在Twitter上發文，墨西哥沒有採取任何措施阻止非法移民進入美國。他表示或會關閉美國南部邊境。海關和邊境保護局（Customs and Border Protection，CBP）周二（26日）拘留超過4100名移民，人數是邊境逾10年來最多的一天。

特朗普周四在Twitter寫道，「墨西哥沒有作出任何幫助阻止非法移民流入我國。他們光說不做。還有，洪都拉斯（Honduras）、危地馬拉（Guatemala）和埃爾薩爾瓦多（El Salvador）多年來收了我們的錢，（卻）什麼都不做。民主黨（也）不留心這樣的惡法。可能會關閉南部邊境！」

海關和邊境保護局專員麥卡利南（Kevin McAleenan）周三（27日）指出，移民管制能力已達至「極限」，前往邊境尋求庇護的移民家庭數目卻逐月刷新歷史高位。他表示，大量湧入國境的移民身處擁擠的拘留中心，部分人更帶有流感或水痘病毒。麥卡利南擔心疾病或出現蔓延趨勢。

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（華盛頓郵報／霍士新聞台）

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