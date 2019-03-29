特朗普Twitter推文　威脅或關閉美墨邊境

美國總統特朗普（Donald Trump）周四（28日）在Twitter上發文，墨西哥沒有採取任何措施阻止非法移民進入美國。他表示或會關閉美國南部邊境。海關和邊境保護局（Customs and Border Protection，CBP）周二（26日）拘留超過4100名移民，人數是邊境逾10年來最多的一天。

特朗普周四在Twitter寫道，「墨西哥沒有作出任何幫助阻止非法移民流入我國。他們光說不做。還有，洪都拉斯（Honduras）、危地馬拉（Guatemala）和埃爾薩爾瓦多（El Salvador）多年來收了我們的錢，（卻）什麼都不做。民主黨（也）不留心這樣的惡法。可能會關閉南部邊境！」

Mexico is doing NOTHING to help stop the flow of illegal immigrants to our Country. They are all talk and no action. Likewise, Honduras, Guatemala and El Salvador have taken our money for years, and do Nothing. The Dems don’t care, such BAD laws. May close the Southern Border! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 28, 2019

海關和邊境保護局專員麥卡利南（Kevin McAleenan）周三（27日）指出，移民管制能力已達至「極限」，前往邊境尋求庇護的移民家庭數目卻逐月刷新歷史高位。他表示，大量湧入國境的移民身處擁擠的拘留中心，部分人更帶有流感或水痘病毒。麥卡利南擔心疾病或出現蔓延趨勢。

（華盛頓郵報／霍士新聞台）