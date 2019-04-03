【英國脫歐】文翠珊將尋求與工黨協助　打破脫歐僵局

英國首相文翠珊與內閣召開長達7小時會議後，宣布將會尋求把4月12日的脫歐期限進一步推遲，她期望延長期限的日數愈少愈好，不希望在5月22日之後才脫歐。文翠珊同時表示，將與在野工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）會面，尋求與工黨合作打破僵局。

文翠珊表示將與工黨黨魁郝爾彬會面，商討處理英國與歐盟未來關係及定出新的脫歐協議，並在4月10日前提交國會表決。但文翠珊重申堅持保留她主導的脫歐條款，包括21個月的過渡期和北愛爾蘭邊境補底方案等。

郝爾彬回應指樂意與文翠珊會面，並稱現時最重要是阻止英國硬脫歐。郝爾彬接受英國廣播公司（BBC）訪問時稱，各黨雖有分歧但仍有共同目標，他不會在與文翠珊的磋商中設限。

然而文翠珊的行動遭到保守黨內，特別是疑歐派的黨員反對。疑歐派代表、前外相約翰遜（Boris Johnson）批評文翠珊是要把脫歐的最後決定權交給工黨，並稱絕不同意英國脫歐後亦留在關稅同盟。

因保守黨內分歧嚴重，國會下議院多項脫歐相關議案投票均無法在表決中通過，因此擁有下議院247議席的工黨成為關鍵。若然工黨得以全員支持脫歐協議，可大大增加脫歐協議通過機會。

（英國廣播公司）