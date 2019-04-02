【英國脫歐】文翠珊開會商討對策　協議第4度表決或遇阻力

英國國會周一（4月1日）在第二輪的「指示性投票」中，再度否決所有選項，意味當地在脫歐期限（4月12日）屆滿前，前景仍然不明朗。首相文翠珊（Theresa May）周二（2日）主持長達數小時的內閣會議商討對策。但分析指她要再次將協議帶到國會表決，會面臨阻力。

英國廣播公司（BBC）政治主編庫恩斯伯格（Laura Kuenssberg）於Twitter留言，指下議院秘書處盛傳一段消息，議長白高漢（John Bercow）向政府明確表示，他或不會容許議案第四度交予國會表決，有消息人士認為這會為文翠珊政府構成一大問題。不過她補充，議長辦公室稱現時未有最終決定。

另一方面，在野工黨議員庫珀（Yvette Cooper）與執政保守黨在內共12位議員提出跨黨派草案，要求立法強迫文翠珊政府延長脫歐期限，避免國家在12日硬脫歐。

歐盟雖然曾表示只要英國提出理據，其他成員國都會同意延長脫歐時間，不過歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）周二強調，歐盟不會在延長期內重啟談判，並指英國需要盡快在接受協議、硬脫歐及延長期限之中選擇其一。他又認為英國假如接受脫歐協議將是最理想的結果。

Whispers this morning that clerks in Commons have made it clear to govt that Bercow would not allow them to bring back the deal for another vote - one source says this is a 'BIG PROBLEM' - with capital letters - BUT Speaker's office says not decided yet - let's see — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) 2019年4月2日

（路透社）