日本美國擬4月15日展開貿易談判　日媒：或受中美磋商影響

日本和美國政府擬於下周一至周二（4月15日至16日）在華盛頓舉行部長級貿易談判，就《貨物貿易協定》（TAG）展開首次會談。《日本經濟新聞》報道指，是次貿易談判原訂2019年1月舉行，惟計劃一再推遲或與中美貿易磋商有關。

日本經濟再生擔當大臣茂木敏充將與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）舉行會談。除了就下調貨物關稅外，推進服務領域的程度也將成為貿判焦點。

兩國2018年9月在日美首腦會談上，確定舉行《貨物貿易協定》的談判。當時的共同聲明指出，針對談判範圍內列舉的貨物關稅，以及「能盡早得出結論的服務領域」。

美國貿易代表署（USTR）曾表明將兩國貿易談判的要求，例如要求不操縱匯率，以及削減或撤銷農產品關稅等，惟日方希望把討論聚焦和限定在貨物上。

鑑於《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）和日歐之間的《經濟夥伴關係協定》（EPA）相繼生效，《日本經濟新聞》報道指，美國農業團體擔憂美國產品的國際競爭力下降，要求盡早與日本就下調關稅達成協議。

報道指，日本同意將農業關稅降至TPP水平，服務領域談判範圍則需控制在最小限度。日本期待優先與美達成協議，並在服務領域避免提出苛刻要求。

日美《貨物貿易協定》談判原訂2019年1月啟動，萊特希澤在延期後提出3月舉行磋商，但再被推遲。報道認為，這是因為美國一直重視與中國的貿易磋商，今後中美貿易談判的走向，也可能對日美的談判造成影響。