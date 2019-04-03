美國病人控告一醫院手術室設秘密鏡頭　逾千人遭拍攝　含分娩片段

美國81名女性上周向加州高等法院提出集體訴訟，指當地一間醫院在手術室使用隱蔽攝錄鏡頭，錄下她們身體檢查和做手術，甚至分娩時的過程，估計有約1800名女病人在未經同意下遭拍攝。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，加州拉米薩（La Mesa）夏普斯格羅斯蒙特醫院（Sharp Grossmont Hospital）婦女中心內3間手術室安裝隱蔽和動作感應攝錄機。

起訴書指，在2012年7月至2013年6月期間，當婦女接受體檢、手術前脫衣服或接受麻醉式手術時，在不知情的情況下被拍攝；被錄下的影像包括分娩過程和剖腹手術等，而女病人的臉部和陰部也在片段中可見。

院方聲明指，安裝3部攝影機是為了找出擅自拿走藥物的人，以確保病人安全；雖然攝影機原意只是拍攝在麻醉藥手推車前拿走藥物的人士，但手術室內的病人和醫務人員有時會在鏡頭範圍內，因而被拍攝。起訴書則指，醫院2012年5月左右發現手術室內的手推車上的藥物不知所終，其後安裝鏡頭。

起訴書續指，院方除了侵犯病人的隱私權外，在儲存錄像方面也「嚴重疏忽」。這些片段被儲存在沒有密碼保護，而且有多人用過的電腦內；雖然院方把最少一半以上的紀錄刪走，但不能說明檔案何時和如何被刪，也未能確認紀錄是否永不能修復。

（美國有線新聞網絡／紐約時報）