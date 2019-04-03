【中美貿易談判】萊特希澤迎接劉鶴　開始新一輪磋商

正在美國華盛頓的中國國務院副總理劉鶴，周三（3日）率領代表團前往美國貿易代表處的辦公室，正式開始與美國方面的新一輪貿易磋商，即是第九輪談判。

影片顯示，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）當天早上在辦公室外迎接劉鶴，兩人微笑、握手及短暫交談，然後一起走進室內。

Chinese Delegation arrives for 9th round of face to face talks at US Trade Representative’s Office. Vice Premier Liu He was greeted outside by US Trade Rep Robert Lighthizer. There was a handshake and a second wave. #China #Trade #USTR pic.twitter.com/wKdT8IlFwq — Edward Lawrence (@EdwardLawrence) April 3, 2019

外國傳媒周二（2日）報道，中美官員已解決大部分主要問題，接近達成貿易協議，但對於如何執行和落實協議仍未有共識。

據報道，北京希望華府撤銷現有美國對中國商品實施的關稅，而美國則希望中國同意執行機制的條款，確保中方遵守協議。

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周二（2日）表示，預計雙方將在本周的磋商取得更多進展。他拒絕透露詳情，僅指討論內容比以往更廣闊，並形容有相當程度的樂觀。

庫德洛承認，中美仍有部分問題需要解決，特朗普政府會着眼於如何確保北京履行承諾、防止竊取知識產權、阻止強迫技術轉移，並降低關稅和非關稅壁壘。