【中美貿易談判】萊特希澤迎接劉鶴　開始新一輪磋商

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正在美國華盛頓的中國國務院副總理劉鶴，周三（3日）率領代表團前往美國貿易代表處的辦公室，正式開始與美國方面的新一輪貿易磋商，即是第九輪談判。

影片顯示，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）當天早上在辦公室外迎接劉鶴，兩人微笑、握手及短暫交談，然後一起走進室內。

外國傳媒周二（2日）報道，中美官員已解決大部分主要問題，接近達成貿易協議，但對於如何執行和落實協議仍未有共識

據報道，北京希望華府撤銷現有美國對中國商品實施的關稅，而美國則希望中國同意執行機制的條款，確保中方遵守協議。

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周二（2日）表示，預計雙方將在本周的磋商取得更多進展。他拒絕透露詳情，僅指討論內容比以往更廣闊，並形容有相當程度的樂觀。

庫德洛承認，中美仍有部分問題需要解決，特朗普政府會着眼於如何確保北京履行承諾、防止竊取知識產權、阻止強迫技術轉移，並降低關稅和非關稅壁壘。

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