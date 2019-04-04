【中美貿易談判】美媒：美國訂2025年前中國兌現貿易承諾

中美代表周三（3日）在美國華盛頓展開新一輪談判。美國彭博社同日引述消息人士報道，貿易協議將以2025年為目標，要求北京兌現承諾，包括增購美國商品和容許美國企業全資擁有在中國營運的公司。

根據初步協議，中國承諾在2025年前增購美國商品，包括大豆和能源產品，並容許美國企業全資擁有在中國營運的公司。如北京無法兌現承諾，華府將採取報復措施。中方同時提出其他無約束力承諾，將於2029年前實踐，惟有關承諾不會與華府的報復措施掛勾。

報道指，中美官員亦協商兩國元首會面的時間，由中國國家主席習近平和美國總統特朗普正式簽署貿易協議。據指，雙方官員最快周四（4日）公布「習特會」日期。據透露，中方曾建議安排習近平國事訪問美國，期間簽署協議，惟北京已改變想法，希望改為於中立的第三國舉行會面。

中方關注美國何時撤銷對中國商品的關稅。據消息人士透露，協議文本將包括基準日期，有可能以簽署協議後90天或180天為期限，待北京兌現主要承諾後，華府才會撤銷關稅。

美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周三表示，上周在北京的會談取得良好進展，今輪會談可能會延長超過三日，以縮窄分歧，希望本周內接近達成協議。他透露，中國首次承認有竊取知識產權等問題，但貿易談判中並無涉及美國起訴華為一事。

（彭博社／路透社）