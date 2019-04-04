宣布召開記者會後即被立案調查　戈恩保釋不足一個月再被捕

日產汽車前會長戈恩（Carlos Ghosn）在3月才獲准補釋不足一個月，日本警方再以涉嫌挪用公司資金再次拘捕戈恩，戈恩需再次遭關押拘留所。這是自戈恩2018年11月首次被捕以來，警方第四次拘捕戈恩。

日本警方周三（3日）表示，他們正就戈恩涉嫌挪用日產汽車匯往中東國家、阿曼日產銷售店的資金立案調查，並在翌日以違反公司法特別瀆職罪拘捕戈恩。這是自2018年11月戈恩首次被捕以來，警方第四次的拘捕行動。

戈恩在3月才成功申請保釋，獲准離開東京拘留所，這次再拘捕意味他需再次返回拘留所，繼續拘押。

戈恩才剛在周三（4日）表示要在4月11日召開記者會，第二天就被捕需關押拘留所。（Twitter截圖）

才剛宣布舉行記者會後即被抓

戈恩在獲准保釋期間，透過律師事務所開設Twitter帳號。他在周三才剛發出第一帖，表示他準備在4月11日召開記者會。現時未知記者會與他再被捕有否關連，但因戈恩需重返拘留所，相信記者會可能取消，或由代表律師舉行。

戈恩在被捕時重申自己無辜，聲稱這是「日產部分人與檢察部門為了滅口，轉移視線的行動」。負責戈恩安件的辯護律師弘中惇一郎亦表示，無法理解需要再拘留戈恩的理由，指有關行動非常不恰當。

（綜合報道）