【Amazon創辦人離婚】男方發情慾短訊　下體照太露骨「出唔到街」

全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與妻子麥肯齊（MacKenzie Bezos）周三（1月9日）發聯合聲明宣布離婚。 男方傳與舞蹈真人騷《舞林爭霸》（So You Think You Can Dance）前主持桑切斯（Lauren Sanchez）發生婚外情。他拍攝下體照送予女方，還有不少情慾短訊，內容令人睇到「紅都面晒」。

美國小報《國民問詢報》（National Enquirer）周四（10日）公開的短訊，發送日期可追溯至2018年4月，即兩人宣布分開大半年前。該報報道，現年54歲的他已跟49歲的桑切斯拍拖8個月。

貝佐斯似乎對新歡十分着迷，曾向女方發短訊說：「我想聞你」；「我想（用鼻）吸入你」；「我很快會向妳展示我的身體、我的雙唇、我的雙眼」；「我想抱緊你……我吻你嘴唇……我愛你。我愛上你。」

《國民問詢報》的報道指出，他曾向桑切斯發送自己下體的照片，但照片實在露骨到無法刊印出來。

該報稱對貝佐斯進行該報歷來最大型偵查，維時4個月。該報攝影師拍到他與桑切斯14天內最少做愛6次的照片。

報道指桑切斯2018年秋天才與丈夫、荷李活金牌經理人懷特塞爾（Patrick Whitesell）分居。這意味貝佐斯與桑切斯都是婚內出軌。

貝佐斯與麥肯齊沒簽婚前協議書，意味他或會被分一半身家。54歲的他是全球首富，總資產達1,370億美元（約10,737億港元）。這位現年48歲的「準前妻」，是一名在三藩市長大的作家，她與貝佐斯育有4名子女。

（綜合報道）