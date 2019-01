【Amazon創辦人離婚】男方發情慾短訊　下體照太露骨「出唔到街」

全球首富、亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)與妻子麥肯齊(MacKenzie Bezos)周三(1月9日)發聯合聲明宣布離婚。

男方傳與舞蹈真人騷《舞林爭霸》(So You Think You Can Dance)前主持桑切斯(Lauren Sanchez)發生婚外情。他拍攝下體照送予女方,還有不少情慾短訊,內容令人睇到「紅都面晒」。