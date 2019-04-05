【英國脫歐】步入彈性延期時代？　倫敦何以變得「能屈能伸」

3月29日前，各界還在倒數距離英國正式脫歐的日子。但如今傳聞英國首相文翠珊打算再次向歐盟申請延遲脫歐，大限何時將至已無從預算。 兩邊不靠岸的文翠珊，一方面需要更多時間爭取下議院支持，另一方面卻希望盡快脫歐避開歐洲議會選舉。站在十字路口上，文翠珊選擇走往「彈性延期」（flextension）的道路。

英國脫歐：文翠珊與郝爾彬會面，尋求反對黨工黨支持脫歐協議，但保守黨內擔心英國將因而邁向「軟脫歐」，有傳多名內閣大臣擬請辭抗議。（美聯社）

所謂的「彈性延期」（flextension），即是延遲脫歐一段長時間，不過當國會通過脫歐協議後，便可提前脫歐。

再次申請押後脫歐可謂無可避免。脫歐協議三度遭否決，文翠珊迫不得己向工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）伸出友誼之手。經過一連兩日會談後，雙方仍未有實質成果，按目前進度而言，也未能趕及在現時的期限前達成最終協議。

之所以要「彈性延期」，是因為文翠珊無力短期內實現有協議脫歐，但又想盡快脫歐。為延期加上提早中止的條款，文翠珊便能安撫到保守黨脫歐派最大的顧慮，避免長時間延期導致脫歐無疾而終。

英國脫歐：據報歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）建議，在英國國會批准協議的情況下，就脫歐日期向英國提供有彈性的延長安排，但有關安排需獲歐盟27國一致同意。（美聯社）

歐盟會同意嗎？

有報道指，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）支持有關「彈性延期」的建議。不過回想歐盟在上一次峰會討論英國押後脫歐的申請時，27國領袖經過七小時漫長的會議後，才達成一致共識。下周三（10日）在布魯塞爾舉行的峰會，將會是另一次連場激辯。

部分歐盟國家領袖對英國已逐漸失去耐性。他們或者打算容許英國再次短期押後脫歐，迫使國會在未來一個月作出選擇：通過文翠珊的脫歐協議、同意類似的方案或在無協議情況下脫歐。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）已表明，歐盟並非輕易或自動延長英國的脫歐期限。

智庫漆咸樓（Chatham House）的歐洲專家蒂爾福德（Simon Tilford）質疑歐盟領袖會否同意「彈性延期」的建議。他認為，部分人支持長期押後脫歐，因為覺得英國國內需要更多時間達成共識，而非協助文翠珊強推一份未獲國會和舉國支持的協議。