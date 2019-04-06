【英國脫歐】工黨籲文翠珊修改協議　政府擬周末繼續磋商

英國首相文翠珊與在野工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）周五（5日）繼續就脫歐方向進行磋商。工黨發言人在會後表示，政府無就脫歐協議提出實質改動或作出妥協。政府指，準備好在周末繼續與工黨磋商。

政府與工黨周三（3日）一連三日舉行會談。周五會談結束後，工黨發言人指，政府就脫歐協議無作出實質修改，對此感到失望，促請文翠珊修改協議，得出獲國會支持的方案。

工黨影子脫歐大臣施紀賢（Keir Starmer）表示，政府不願就政治宣言對字眼作出實質修改。他說：「我們想繼續進行會談，亦已去信政府，但我們如要作出妥協，真的需要改變。」

唐寧街（Downing Street）發言人回應指，政府準備好在周末繼續與工黨磋商，並已提出認真的建議，願意在政治宣言作出修改，達致雙方都接納的協議。

英國早前獲歐盟同意延長脫歐期限至4月12日，惟國會現時仍未通過脫歐協議。文翠珊周五去信歐盟，要求再度押後脫歐至6月30日。

歐盟下周三（10日）舉行峰會商議，有關申請須獲27國領袖一致同意。有報道指，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）建議延長至2020年3月31日，並加上彈性延期的安排。

（路透社／英國廣播公司）