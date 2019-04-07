特朗普：沒看過通俄門調查報告

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國總統特朗普（Donald Trump）上周六（6日）在社交網站Twitter發文指，他並無看過特別檢察官米勒（Robert Mueller）的通俄門調查報告，但指報告結論是他並無勾結俄羅斯。

特朗普在Twitter發文指，「我沒有看過米勒的通俄門調查報告，雖然我有權做這件事。」「我只知道這（通俄調查的）一大結論是，沒有勾結（俄羅斯）。」特朗普並在另一帖文中，直指調查是完全浪費時間。

米勒3月完成歷時22個月的調查。司法部長巴爾（William Barr）其後去信國會，提交通俄調查報告摘要，指報告並無證據顯示總統特朗普的競選團隊勾結俄羅斯，對特朗普是否有妨礙司法公正未有明確答案。

民主黨要求公開整份報告，特朗普周末接受霍士新聞訪問時指，公開與否由巴爾決定。巴爾指通俄調查報告會在4月中或之前公開，但會修改部分內容。

美國眾議院授權主席　發傳票要求司法部提交完整通俄報告
美媒：「通俄門」調查完整報告達300多頁
美司法部長巴爾承認　限期前交不出「通俄門」完整報告
通俄門調查結束　特朗普獲得四份大禮

（路透社）

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。