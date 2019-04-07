特朗普：沒看過通俄門調查報告

美國總統特朗普（Donald Trump）上周六（6日）在社交網站Twitter發文指，他並無看過特別檢察官米勒（Robert Mueller）的通俄門調查報告，但指報告結論是他並無勾結俄羅斯。

特朗普在Twitter發文指，「我沒有看過米勒的通俄門調查報告，雖然我有權做這件事。」「我只知道這（通俄調查的）一大結論是，沒有勾結（俄羅斯）。」特朗普並在另一帖文中，直指調查是完全浪費時間。

米勒3月完成歷時22個月的調查。司法部長巴爾（William Barr）其後去信國會，提交通俄調查報告摘要，指報告並無證據顯示總統特朗普的競選團隊勾結俄羅斯，對特朗普是否有妨礙司法公正未有明確答案。

民主黨要求公開整份報告，特朗普周末接受霍士新聞訪問時指，公開與否由巴爾決定。巴爾指通俄調查報告會在4月中或之前公開，但會修改部分內容。

I have not read the Mueller Report yet, even though I have every right to do so. Only know the conclusions, and on the big one, No Collusion. Likewise, recommendations made to our great A.G. who found No Obstruction. 13 Angry Trump hating Dems (later brought to 18) given two..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年4月6日

（路透社）