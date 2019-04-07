日本舉行地方統一選舉　11知事41地方議會洗牌

日本周日（7日）舉行四年一度的全國地方統一選舉首個階段。選舉會選出11個地方知事，並為41道府縣的地方議會洗牌，被視為是2019年7月舉行的參議院大選前哨戰。

大阪在這次地方選舉陣營分成支持「大阪都構想」的維新陣營和反對構想的其他陣營，日本維新希望籍此次選舉，變相公投宣示市民支持都構想。（朝日電視）

投票在日本當地時間周日早上7時開始，當日結束及晚上點票後，將陸續宣布結果。此次選舉除東京、宮城、岩手、福島、茨城及沖繩外，全國41個道府縣均有參與。其中大阪更是知事及市長選舉同時舉行，最受矚目。

「大阪都構想」變相公投

隸屬日本維新的大阪府知事松井一郎及市長吉村洋文，在3月因與公明黨談判失敗，無法推動公投實現「大阪都構想」，兩人決定相繼請辭。兩人在選舉中互調參選，由松井爭奪市長一職，吉村爭奪知事一職，發動變相公投。日本維新希望籍這次選舉，宣示大阪居民支持大阪由府轉都的計劃。

逾半地區議會自動當選

這次選舉的地方區議會中，亦出現大量自動當選現象。41個道府縣合共945個選區中，共有371個選區沒有候選人競爭，即有612人自動當選，創有紀錄以來最高。

其中以岐阜、香川、廣島及熊本縣的情況最多，4縣均有超過四成的選區候選人自動當選。情況與日本高齡少子化有關，以島根縣奥出雲町的仁多選區為例，因該區人口持續老化，區議會人手持續不足，連續31年只有一名候選人參選。

地方統一選舉會的第一階段結束後，第二階段會在4月21日舉行。屆時將會舉行地方區議長及町長選舉，並舉行國會眾議院補選。

（日本放送協會）