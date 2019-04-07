利比亞首都兵臨城下　揮軍的黎波里老軍閥　與卡達菲由戰友變仇人

利比亞近期戰雲密佈，掌控該國東部的軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）麾下軍隊上周四（4日）起向首都的黎波里進發，挑戰獲聯合國支持的民族團結政府。 這名約75歲的老軍閥早年跟隨利比亞獨裁者「狂人」卡達菲發動革命，後來二人反目成仇，哈夫塔流亡美國並獲得公民身份，他更被指與策劃推翻卡達菲的中情局（CIA）有密切聯繫。 哈夫塔2011年帶領反對部隊，在美國與北約支持下推翻卡達菲，此後盤踞東部地區逐步重建勢力，如今距離首都更可能只有一步之遙。

利比亞：利比亞班加西有民眾舉起哈夫塔的畫像，支持他代表的東部世俗政權。（視覺中國）

早年跟隨卡達菲 後遭出賣而反目

哈夫塔1943年生於利比亞東北部的阿傑達比亞（Ajdabiya），畢業於班加西（Benghazi）軍校，曾往蘇聯受訓。1969年，他跟隨卡達菲成功推翻國王伊德里斯（Idris），哈夫塔則官拜軍方參謀總長。

卡達菲1980年代任命哈夫塔負責對鄰國乍得（Chad）的戰事。惟直至1987年，哈夫塔及其300名士兵被法國支援的乍得部隊所俘虜。由於卡達菲當時否認利比亞軍隊在乍得作戰，哈夫塔成為棄將，最終導致兩人決裂。

利比亞：哈夫塔與卡達菲曾於1960年代推翻利比亞國王，後來因遭出賣而決裂。最終卡達菲統治利比亞逾40年後被哈夫塔帶領的反對派軍隊推翻。（Getty Images）

流亡美國 定居中情局總部附近

哈夫塔其後被乍得政府釋放，幾經輾轉下獲得美國政府的政治避難許可，定居於維珍尼亞州的蘭利（Langley），在當地低調地生活近20年 。

特別的是，蘭利是美國中央情報局（CIA）總部的所在地，而中情局當年曾多次策劃暗殺卡達菲的行動，引發外界猜測哈夫塔與中情局有密切聯繫，甚至暗中為當局提供情報服務。

利比亞：2011年3月，反對軍隊與卡達菲政府軍互相交火。（Getty Images）

乘阿拉伯之春 領導反抗軍

時至2011年，阿拉伯地區的革命浪潮波及利比亞，全國爆發反卡達菲的示威和運動。哈夫塔決定「出山」，回國領導反對派的部隊。在美國和北約（NATO）支援下，反對派最終推翻掌權逾40年的卡達菲。然而過渡政府卻因忌憚哈夫塔重建軍事獨裁，他連一官半職都沒有。

卡達菲倒台後，利比亞全國一分為二，分別是西部的黎波里政府和東部的圖卜魯格（Tobruk）兩大陣營。由於國內政局動盪，政府沒有正規軍，亦無法有效控制軍事力量和民兵組織，加上極端組織ISIS入侵，令利比亞亂作一團。

利比亞：2017年7月，法國總統馬克龍聯同哈夫塔（右），以及的黎波里政府總理薩拉傑舉行會談，旨在緩解該國緊張局勢，但3人的表情似乎反映情況不太樂觀。（視覺中國）

反恐為名擴張勢力 拒支持聯合國斡旋成果

東部出身的哈夫塔指摘的黎波里政府無力平亂，並於2014年2月發表電視講話呼籲解散國會。他組建「利比亞國民軍」（LNA），同年5月率領部隊發動「尊嚴行動」（Operation Dignity），打擊班加西伊斯蘭武裝份子。

哈夫塔此後以東部為據點，藉反恐為名擴大地盤，除了獲得埃及和阿聯酋支持外，更有媒體指他背後有法國和俄羅斯撐腰。

2016年初，東西兩派在聯合國斡旋下成立以的黎波里為基地的「民族團結政府」（GNA），總理薩拉傑（Fayez al-Sarraj）為首。惟政治分裂令新政府運作停滯不前，握有精銳部隊的哈夫塔也拒絕承認GNA。他同年9月領導LNA奪得東部4個重要石油港口，並獲晉升為陸軍元帥。

利比亞：哈夫塔領導的軍隊直迫的黎波里，聯合國呼籲透過對對話解決問題。圖中為親的黎波里政府的軍用車輛在城內戒備。（路透社）

哈夫塔不斷擴張勢力下，至今已控制利比亞約三分二的國土，包括完全收復班加西和佔據多個石油重鎮。

2019年初，他在沒造成重大傷亡的情況下拿下南部石油重鎮非贊（Fezzan），上周四（4日）更乘此勢頭，一舉佔領位於黎波里南方96公里的小鎮蓋爾揚（Gharyan）並直迫首都。他可能只差一點點、便能跟隨卡達菲的步伐，在利比亞一統天下。

（綜合報道）