利比亞瀕內戰邊緣　總理誓言捍衛首都

北非國家利比亞瀕臨全面內戰的邊緣。該國軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）上周四（4日）宣布要取代由聯合國支持的「民族團結政府」，帶領號稱是「領利比亞國民軍」（Libyan National Army）的部隊發動攻勢，上周六（6日）已兵臨首都的黎波里（Tripoli）城下。他宣布其部隊已控制黎波里市郊部分地區，以及首都南部已廢棄的國際機場。

有聯合國及西方一些國家支持的「民族團結政府」總理薩拉奇（Fayez al-Sarraj）批評哈夫塔的軍事行動，誓言會捍衛的黎波里。他又指控哈夫塔在發動政變，並會以「力量與決心」迎戰哈夫塔部隊。

的黎波里是有聯合國支持的「民族團結政府」的所在地。多間金融機構、各國使館，以及該國多數人口都在那裏，故此哈夫塔被指早已視的黎波里為目標。

利比亞反政府軍2011年在美國及北約（NATO）協助下推翻卡達菲（Muammar Gaddafi）政權。之後該國局勢長期動盪。「民族團結政府」無力平息亂局，而反政府軍指揮官哈夫塔指責新政府支持恐怖主義，逐與之爭奪國家管治權。雙方不時交火。

有埃及及阿聯酋在背後支持的哈夫塔部隊，目前以該國東部為據點。它們年初在沒有造成重大傷亡的情況下拿下南非石油重鎮非贊（Fezzan）。部隊挾着此一勢頭，上周四起往首都推進，同日佔領位於黎波里南方96公里的小鎮蓋爾揚（Gharyan），翌日（5日）攻佔在前次內戰中嚴重受損、因此已被廢棄的的黎波里國際機場。

叛軍攻下首都 或只是時間問題

親政府民兵部隊雖然出動迎擊，但只能做到拖延「利比亞國民軍」的腳步。後者從該國南部及西部一路向的黎波里邁進。「民族團結政府」雖有西方國家支持，但沒有正規軍可用，僅有民兵部隊自發為其效力。

從目前形勢看來，哈夫塔憑其麾下訓練精良的兵力，攻陷的黎波里只是時間問題。只是的黎波里人口有115萬人，兩軍交戰可能造成大量傷亡。

聯合國安理會上周六呼籲哈夫塔停止所有軍事動，以及各方不要讓局勢升級。七國集團外長亦對哈夫塔做出類似呼籲。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）上周三（3日）抵達的黎波里，他翌日促請各方避免衝突及克制，尋求以對話解決問題。

沙特阿拉伯官方電視台Al-Arabiya引述哈夫塔回應古特雷斯說，會繼續戰鬥直至恐怖主義被擊敗為止。古特雷斯在Twitter推文，稱懷着沉重以及非常擔心的心情轉飛約旦，他寫道：「我仍希望的黎波里及其周圍能避免發生血腥衝突。」

（綜合報道）