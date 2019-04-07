【英國脫歐】文翠珊稱別無選擇　需與工黨合作

英國脫歐僵局持續，首相文翠珊（Theresa May）上周三（3日）起與在野工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）會面尋求突破，惟會面暫時未有成果。 文翠珊上周六（6日）發聲明表示，政府別無選擇，必須接觸下議院內所有議員，強調她將繼續與工黨談判和合作。

文翠珊的聲明指出，她已「竭盡所能」說服保守黨和盟友北愛爾蘭民主統一黨（DUP），但其脫歐協議草案3次遭國會否決，反映草案難以在短期來再獲通過，故此需要採取新嘗試。

文翠珊指出，獲得下議院多數議員支持脫歐協議是唯一方法讓英國脫歐。她表示，兩黨已同意需要保障英國人就業，以及停止歐盟國家移民向英國自由流動。

郝爾彬表示，等待首相主動讓出紅線，但目前尚未未察覺政府的立場有任何重大轉變。工黨影子商業創新及技能大臣朗貝莉（Rebecca Long-Bailey）表示，如果無協議脫歐成為選項，工黨將「非常、非常強烈地」考慮投票取消脫歐。

下議院保守黨領袖利雅華（Andrea Leadsom）指出，保守黨正與工黨勉為其難地合作。她說自己並不想與工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）合作，但無法脫歐比起這樣更差。她補充指，無協議脫歐比取消脫歐更好。

保守黨疑歐派議員里斯莫格（Jacob Rees-Mogg）則在接受天空電視台訪問時批評，讓郝爾彬參與脫歐過程中是個錯誤，形容這是讓兩名留歐派討論英國應該如何脫歐。

（英國廣播公司／太陽報）