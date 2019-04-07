【英國脫歐】工黨要求把第二次公投作選項　否則無法與文翠珊合作

英國財相夏文達（Philip Hammond）稱對與工黨談判感到樂觀，並指相信文翠珊可與工黨達成某種形式的協議。他又稱，文翠珊的談判並無設下底線，雙方至今未達成共識。 英國《獨立報》報道，工黨內部正向黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）施壓，要求與文翠珊的磋商中，加入二次公投的選項。

文翠珊與內閣成員自上周四（4日）一連兩天與工黨進行磋商。 郝爾彬表示，文翠珊在會談中未有展現靈活性，仍堅守自己設定的底線。工黨消息人士指，周末未有安排雙方繼續會談。

英國《獨立報》報道，工黨內部正向黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）施壓，指必須在磋商中加入二次公投的選項。分析指這意味工黨將有一定成員，在沒有第二次公投的選項下，會反對與文翠珊合作通過脫歐議案。但這將抵觸保守黨底線，保守黨除留歐派之外，普遍無法接受工黨的第二次公投方案。

財相夏文達則稱文翠珊的談判不設底線，並稱願意與工黨商討任何選項。夏文達相信文翠珊可與工黨達成某種形式的協議。《星期日泰晤士報》報道，文翠珊或建議修訂脫歐方案，訂立海關安排，以贏取工黨支持脫歐方案。

不過在首輪談判中雙方未能達成共識，影子內閣大臣阿博特（Diane Abbott）表示，文翠珊政府應要表現得更柔軟，並指現時文翠珊未有在脫歐協議上作出任何實質改動。

（獨立報）