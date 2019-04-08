沙特核反應料1年內建成　專家：特朗普政府對合同垂涎三尺

美國有線新聞網絡（CNN）上周六（6日）報道，沙特阿拉伯正在首都利雅得（Riyadh）郊區興建核反應堆。最新衛星圖片顯示，興建進度迅速，相信在1年內可完工，引起外界憂慮。

國際原子能機構（IAEA）前官員凱利（Robert Kelley）表示，沙特阿拉伯政府宣布建設核反應堆計劃後僅3個月，就有新衛星圖像顯示，位於利雅得郊區的核反應堆基地正在迅速興建。凱利預計，反應堆再過9個月至1年就能建成。

沙特政府一再聲明，建造核反應堆是為了和平，不過沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）在2018年曾稱：「沙特並不想要核彈，但如果伊朗發明了核彈，我們一定會儘快效仿。」

路透社援引美國能源部文件稱，美國能源部長佩里（Richard Perry）已授權至少6間美國公司向沙特出售非機密民用核能技術，可用於建造核電站的前期工作。

美國大學（American University）原子核研究所所長庫茲尼克（Peter Kuznick）認為，沙特早已在偷偷發展核能，現在希望擴張核計劃，令外界擔憂沙特將逐步取得核武。他又說，特朗普政府對沙特這些大額核能合同垂涎三尺，但沙特是一個完全不能信任的政府，「即使只是一把鋸子，也不能交給他們」。

（綜合報道）