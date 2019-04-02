【恐怖主義】以宗教之命大開殺戒　沙特應背上傳播之罪？

上月底，美國總統特朗普在社交網站貼圖，展示恐怖組織伊斯蘭國（ISIS）的勢力範圍已所餘無幾。無疑，當敘利亞民主軍（SDF）成功解放敘利亞城鎮巴古斯（Baghouz）後，軍事上或可稱為「勝利」，但必須謹記，ISIS的興亡不只是軍事問題，更隱含着百年的宗教和社會矛盾，故軍事殲滅亦不代表當地的社會問題迎刃而解，也不代表滋生出恐怖主義的宗教極端思想已被根除。換言之，槍桿子只能解決戰場的威脅，而非思想的威脅，現用「被殲滅」來形容ISIS的狀態，實在言之尚早。

3月24日，敘利亞庫爾德武裝組織「敘利亞自由軍」向ISIS的最後盤踞點巴古斯（Baghouz）發起進攻。肆虐中東8年的ISIS已被基本剿滅（GettyImages）

瓦哈比派、沙特阿拉伯、恐怖主義的「變種合體」

若要判定ISIS的滅亡，必先搞清楚組織的理念為何。2014年6月，ISIS首領巴格達迪（Abu Bakr Al-Baghdadi）宣布「伊斯蘭國」成立，並自封「哈里發」，成為至高無上的宗教和政治領袖。不過，巴格達迪的眼光不止於攻城掠地，換取「營運開支」，而是要根據伊斯蘭教法，成立一個跨越現代主權國家的帝國，且代表全部虔誠的穆斯林信徒。乍聽起來，巴格達迪的夢想似是痴人說夢，但若不了解這位神學博士思想的種子，則只能從軍事、社會角度來理解ISIS的源起。

2014年7月5日，影片截圖顯示ISIS領袖巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）演說，這是他首次公開露面。（激進份子影片截圖 via 美聯社）

誠如英籍作家岩士唐所指，ISIS是個伊斯蘭運動，它根源於18世紀才興起，並於沙特實行的伊斯蘭教形式——瓦哈比主義（Wahhabism）。隨着穆斯林帝國在18世紀開始沒落，逐步失去對周邊地區的控制，伊斯蘭復興運動乘勢而起，其中一派則是由教士瓦哈比（Muhammad Ibn Abd al-Wahhab）所倡導。瓦哈比教派強調的教義主要有三：一是淨化信仰，嚴格推行「一神論」及伊斯蘭教法，並將瓦哈比解讀的教義，提升到不容質疑和討論的層次；二是反對異端及偶像崇拜行為；而對近代伊斯蘭恐怖主義影響深遠的，則是鼓吹以「聖戰」作手段，打破各地穆斯林在文化、民族與國界的隔閡，建立公平的社會。

沙特阿拉伯版圖 (1744–1818) (來源：Wiki-Common)

雖說瓦哈比的思想激進，但首任國王伊本沙特（Ibn Saud）的部族才是將思維，轉化成行動的「執行者」。當瓦哈比被逐後，沙特部族不但為他提供庇護，同時亦借用了教派的教義，高舉聖戰的旗幟，四出征服鄰近的部落。最廣為人知的，是1801年沙特部族攻打現位於伊拉克境內的聖城卡巴拉（Karbala），並屠殺了數千名什葉派穆斯林。當年沙特史學家Osman Ibn Bishr Najdi記述，「我們⋯⋯屠宰並奴役了那裏（卡巴拉）的人，然後向萬世的真主阿拉禱告，我們沒有歉意⋯⋯這就是異教徒的下場。」後來，雖然奥斯曼帝國因沒法容忍沙特的擴張行為，出征攻打第一王國，令瓦哈比派勢力敗走，但直至奥斯曼帝國於一戰後瓦解，瓦哈比教派再度被沙特借用，成為現行國內政教合一的管治模式。

19世紀時期的聖城麥加（Mecca）(來源：Wiki-Common)

二戰後，沙特以主權國家的形態站穩陣腳，瓦哈比主義亦成了不可撼動的管治教條。不過，所有宗教原教旨主義都是「易請難送」，而沙特亦對此保有戒心。當蘇聯在1979年入侵阿富汗時，沙特在美國支援下將其栽培的聖戰士「內銷變出口」，以對抗「沒有信仰的共產黨」，最後更使蘇聯敗走阿富汗，但間接也壯大了聖戰組織的信心和規模。後來，到1990年波斯灣戰爭，以拉登（Osama bin Laden）為首的聖戰組織正式與王室斷裂，並批評當局把穆斯林的利益出賣給外國勢力，另組「蓋達」（al-Quaeda），另覓渠道實現瓦哈比主義。追本溯源，雖然ISIS有其軍事組織的面向，但作為蓋達伊拉克分部的前身，其意識形態可算世襲於瓦哈比教派。

2011年，美國政府聲稱已將拉登擊斃。（視覺中國）

拓軟實力靠瓦哈比主義 沙特變相出口恐怖主義？

2013年，歐盟的研究報告除了把瓦哈比主義列為威脅，亦對沙特資助海外恐怖活動的角色有所引述：「2009年12月美國國務院的備忘錄中寫道，『沙特的捐助者是全球遜尼派恐怖主義組織最重要的資金來源』⋯⋯雖然沙特王國一直嚴肅對待境內的恐怖主義威脅，但要說服當地官員視恐怖主義融資為戰略優先事項，實為挑戰」。儘管上文的遣詞用字相對保守、平穩，但亦含蓄地指出沙特的所作所為。

公眾難以找到沙特資助恐怖組織的佐證，是因為「捐助」從不打正旗號用「政府」的名義進行，但沙特的「宗教活動」素來都與政府關係密切，故也有共謀之嫌。除了臭名昭著的9/11恐襲的調查報告指出沙特和劫機者千絲萬縷的關係，美國國務院前高級顧問麥坎茨（Will McCants）也指出，伊斯蘭國訴諸於瓦哈比原則和教義，來正當化其暴力行為，實由沙特所推動。」除此之外，Farah Pandith的新作（注一）亦有估算，指近幾十年沙特大約花了1,000億美元來傳播瓦哈比主義，當中手段包括資助興建清真寺、學校、編撰教科書，以及成立文化機構，來構建出伊斯蘭教「看守者」的形象。

伊斯蘭國近年在各地不斷發動恐襲。（資料圖片/路透社）

或者有人會以傳播宗教之名為沙特平反，但瓦哈比主義的本質不只是宗教，而是政教合一，並且鼓吹以任何手段（包括暴力），去建立一元化的世界秩序，故不單是宗教保守主義，而是一種絕對的價值判斷。當然，不少篤信瓦哈比教的信徒，在太平盛世的日子未必會投身聖戰組織，但從伊拉克和敘利亞的戰場可見，當極端思想與窘迫的社會環境交雜，思想種子則會猶如被播到肥沃的土壤，遍地開花。儘管沙特「一直嚴肅對待境內的恐怖主義威脅」，但沒有說白的是：若不把恐怖主義的種子向外傳播，將不利境內的管治和穩定。難道這還不算出口恐怖主義？