【勝利醜聞】你呃人！韓警證勝利涉夜店營運　曾安排8女赴菲陪客

韓國偶像天團BIGBANG成員勝利醜聞爆發至今逾兩個月，連串醜聞的起源，始於勝利投資的夜店Burning Sun捲入「性招待」、賄賂及逃稅等罪名。 勝利在醜聞爆出後宣布退出娛樂圈，但一直否認涉案，聲稱自己只是借為夜店宣傳。不過近日傳媒及警方的最新證據顯示，他很可能是在「講大話」。 韓國警方揭發他事實上有參與營運，還是夜店的大股東；當地傳媒更指他曾在2017年安排8名女性到菲律賓陪客。

勝利被指涉及性招待、賭博、貪污等，近日又被影射包場供姜丹尼爾等人豪飲。（視覺中國）

勝利在Burning Sun醜聞曝光後，聲稱自己只是負責夜店宣傳工作，並無實質參與經營及運營工作。韓聯社引述一份文件指出，Burning Sun在2017年11月成立之初，勝利與劉仁錫開設的公司Yuri Holdings向夜店注資5000萬韓圜（約35萬港元），約佔夜店股份四成。據警方披露的資料顯示，Yuri Holdings及後將股權減至兩成。

據勝利與夜店員工的短訊顯示，他有以老闆身份操縱夜店經營管理，並曾叫員工檢查顧客身份證，注意有否未成年人士入場，更以命令的語氣說：「從4月初開始實行。」

韓國有線新聞台Channel A又踢爆，勝利2017年12月在菲律賓帕拉灣舉辦的生日派對中，共有8名夜店女員工出席。勝利承擔她們的旅費，警方懷疑這筆費用是與賣淫有關，相信勝利是為海外投資者介紹性服務。

（綜合報道）