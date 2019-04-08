美媒：中國「一帶一路」伸進美國後院禁區

美聯社上周五（5日）報道，中國在拉丁美洲推廣「一帶一路」倡議，引發美國政府不安。報道指，自19世紀以來，美國一直將該地區視為其他大國的禁區。

巴拿馬總統巴雷拉（Juan Carlos Varela）上周二（2日）訪港時表示，看到將亞洲和美洲連接到巴拿馬的巨大機遇。巴雷拉亦將出席4月在北京舉行的第二屆「一帶一路」高峰論壇。

報道指，巴拿馬領導人視中國為貿易和投資來源，但仍希望避免與美國政府發生衝突。巴雷拉表示，巴拿馬與中國的關係「不會影響我們與其他戰略夥伴的關係」。

報道指，墨西哥總統洛佩斯（Andres Manuel Lopez Obrador）表示，正在考慮是否讓墨西哥參與「一帶一路」。加勒比海島國千里達和多巴哥（Trinidad and Tobago）則在2018年5月同意參加，一家中國國企於同年9月贏得合同，在當地修建一個船塢。

報道又指，北京希望擴大自1990年代開始對南美洲多國簽訂的石油和礦業開發貸款投資協議，並且加大地區投資。

一帶一路：一艘中國貨船停泊在巴拿馬運河的碼頭附近。（美聯社）

位於華盛頓的智庫美國對話研究中心（Inter-American Dialogue）中國與拉美政策主任邁爾斯（Margaret Myers）表示，中國是巴拿馬運河第二大用戶，僅次於美國，因此中國在巴拿馬擁有可觀的利益。她表示，有人擔心這可能影響美國公司的利益，也可能影響地區穩定，甚至妨礙美國在當地的影響力。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）2018年10月訪問巴拿馬時表示，巴拿馬應該「睜開眼睛」警惕中國投資。他在同年12月的阿根廷二十國集團（G20）峰會上亦表示，對中國和中國進入這些國家的方式感到擔憂。