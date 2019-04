美媒：意大利加入一帶一路　反映歐洲地緣政治重心西向東移

意大利與中國簽署「一帶一路」合作諒解備忘錄,引來美國和歐盟國家反對。《紐約時報》3月31日報道,此舉標誌着歐洲的地緣政治重心,正在從西向東轉移。 報道又引述意大利官員指,意國加入一帶一路並不是孤立於歐洲之外,反而是在「帶頭」加入。

報道引述意大利經濟發展部副部長傑拉奇(Michele Geraci)表示「當你帶頭時,你確實會有片刻的孤獨,但這段時間將是非常短。」傑拉奇是推動與中國談判的意大利官員之一。

報道稱,意大利成為七國集團(G7)中第一個正式簽約加入中國「一帶一路」的國家,標誌着歐洲的地緣政治重心正在從西向東轉移。

報道又分析,意大利與中國達成協議有多個因素,包括意大利反建制政府對歐盟存在敵意、美國未能有效干預、意大利傳統上會在貿易和外交政策方面做「交易」等。

報道並指,意大利不顧一切希望取得經濟增長,重視投資及進入中國的巨大市場。文章又稱,由於美國退出世界事務,中國再次在意大利的政治地圖上佔有重要位置。

美國彭博社之前在3月21日發表題為《半個世界擔憂意大利與中國同床共枕》(Half the World Worries About Italy Getting Into Bed With China)的報道,稱對意大利決定加入中國「一帶一路」,歐洲盟友認為這是對主權的威脅,美國強調北京日益增長的影響力帶來的風險。

報道引述一位不願公開姓名的美國官員指,儘管意大利在「一帶一路」中扮演的角色對經濟影響有限,但一個七國集團的成員國家加入該倡議帶來的象徵意義,也會引起華盛頓政府的不安。

