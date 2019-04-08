【英國脫歐】僵局未解　英國公民申請入籍愛爾蘭人數創新高

英國脫歐僵局仍然未解，不少英國公民擔心失去在歐盟國家自由流動等待遇，紛紛申請入籍歐盟國家以防萬一。當中英國公民申請愛爾蘭護照的人數更創下有紀錄以來的新高。

《衛報》周日（7日）報道，愛爾蘭外交及貿易部（Department of Foreign Affairs and Trade）的數字顯示，自2019年1月至今，愛爾蘭已收到接近25萬份護照申請，較2018年同期上升30%。在2018年愛爾蘭簽發的約86萬份護照中，來自英國的申請就佔了約20萬份。

英國正式啟動脫歐後，不少擁有愛爾蘭血統的英國公民開始申請愛爾蘭護照作為備用。惟脫歐亂局未解，在種種不確定性影響下，連沒有愛爾蘭血統的英國人也加入申請行列。

報道訪問一名37歲的英國人唐納森（Keith Donaldson），他表示自己當年票投留歐，但結果讓他大吃一驚，然後便考慮申請入籍愛爾蘭。當他得知老闆要到愛爾蘭開分公司，便自動請纓到當地。由於他沒有愛爾蘭血統，他需要於當地居住滿5年才可以申請入籍。他形容自己是一名「脫歐難民」。

英國脫歐：在脫歐的不穩定性影響下，不少英國人試圖申請愛爾蘭護照「買個保險」，但也有英國人認為持有英國護照問題不大。（視覺中國）

根據愛爾蘭司法及平等部（Department of Justice and Equality）資料，如果不是愛爾蘭公民後代的英國公民，可以透過歸化（naturalisation）的方式申請入籍，條件包括9年內於愛爾蘭居住滿5年，當中最少需要1年連續居住，並且需每年遞交3種不同的特定文件以作證明等；申請者亦需於英國定居了最少5年。

除了愛爾蘭外，法國和荷蘭也收到更多來自英國公民的入籍申請。2018年10月，法國內政部宣布當局收到的英國公民入籍申請是脫歐公投前的8倍；荷蘭政府2019年2月也表示，2017年轉到荷蘭籍的英國人達到1253人，較2015年公投前的162人急升

（綜合報道）