【英國脫歐】「硬脫歐」死線逼近　Deadline Fighter文翠珊奔跑吧

英國將於周五（4月12日）再度正式脫歐，惟英國國會仍未達成可通過的方案。首相文翠珊（Theresa May）為避免無協議脫歐，與在野工黨展開談判爭取支持，並希望趕在周三（10日）的歐盟緊急峰會前達成協議，以說服歐盟延長脫歐限期。 文翠珊如希望儘早完成脫歐程序，將日期延遲得愈少愈好，她與工黨需在周三前達成協議，故此一切工作將來得相當趕急。

文翠珊周日（7日）表示，政府別無選擇需，須與工黨進行跨黨派合作，預料兩黨將繼續討論。惟工黨影子脫歐大臣施紀賢（Keir Starmer）周一（8日）表示，雙方暫未找到達成協議的方法。他續指兩黨暫時沒計劃在周一會面，但強調事情會有所發展。

保守黨議員巴克蘭（Robert Buckland）接受英國廣播公司（BBC）廣播4台（Radio 4）表示，近似關稅安排或關稅同盟將會是兩黨討論最有可能的結果。

一旦兩黨談判破裂，文翠珊承諾安排一系列脫歐的替代方案在國會表決，但時間和形式尚未清楚。

英國脫歐：文翠珊過去一周與工黨黨魁郝爾杉（Jeremy Corbyn）就脫歐協議草案開會，惟雙方未能達成協議。（路透社）

以下是文翠珊接下來數天的時間表：

4月8日

上議院預料通過由工黨議員庫珀（Yvette Cooper）提出的議案，迫使文翠珊需要提出延長4月12日脫歐的期限。部分上議院脫歐派擔心此路線或最終導致取消脫歐，因此可能嘗試拖延。

4月9日

若上議院議案獲通過，文翠珊便需要向國會報告其延長脫歐計劃。她尋求將期限延長至月6月30日，讓英國理論上不用參加歐洲議會選舉。惟下議院立場嚴重分裂，這計劃也未必能夠通過。

文翠珊當日將前往巴黎和柏林，分別會見法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和德國總理默克爾（Angela Merkel）商討脫歐問題。

英國脫歐：文翠珊周二（9日）前往法國與馬克龍討論脫歐問題，她同日也會到德國會見默克爾。（路透社）

4月10日

文翠珊前往布魯塞爾，與歐盟領袖於當地時間傍晚召開特別峰會，說服歐盟延長期限。歐盟強調，文翠珊需要有一套清楚的計劃展示英國打算如何脫歐，才會考慮批准延期。

英國廣播公司政治記者薇姬．揚（Vicky Young）表示，如果歐盟認為文翠珊方案仍未獲國會足夠支持，便可能拒絕延期，甚或是要求押後一段長時間才脫歐。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）曾建議讓英國在12個月內彈性脫歐。

4月11日

文翠珊預料當日會儘早發表聲明，向國會交代與歐盟會面的情況。

4月12日

除非歐盟同意押後脫歐，否則英國將於當地時間晚上10時正或脫離歐盟。惟脫歐事務充滿變數，亦不可排除取消脫歐的可能性。

（路透社／英國廣播公司）