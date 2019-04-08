土耳其執政黨地方選舉失利　埃爾多安要求全面重新點票

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）領導的正義與發展黨（Justice and Development Party，AKP）雖在3月31日舉行的地方選舉中得票較上次有所增長，卻失落首都安卡拉（Ankara）與該國第一大城伊斯坦堡（Istanbul）的等市長席位。他與其管治團隊要求部分地區重新點票，惟在部分選區重點結束後，AKP仍敗在反對黨手上。埃爾多安已要求全面重新點票。

AKP雖在地方選舉中有44%的得票率，但在首都安卡拉、伊斯坦堡與伊茲米爾（Izmir）等市落敗。AKP在該等城市都輸給最大反對派共和人民黨（Republican People's Party，CHP）及其盟友推出的候選人，其中安卡拉與伊斯坦堡更是AKP執政20多年的地方。這讓埃爾多安臉上無光。

埃爾多安領導的AKP在選舉過後以選舉違規為由，周日（7日）要求在伊斯坦布全部39個選區，以及安卡拉部分選區重新計票。但重新計票結果仍顯示反對派領先。CHP的伊斯坦堡市長候選人伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）在90%選票重點後，他領先代表AKP出戰的土耳其前總理耶爾德勒姆（Binali Yıldırım）的票數，由2.5萬票降至1.6萬票。

此前已有觀察家指出，反對黨在安卡拉及伊斯坦堡贏過執政黨的差距不大。

埃爾多安表示，沒有人有權在一個擁有1000萬選民的城市（指伊斯坦堡）以少於2萬票之差宣布獲勝。他說只會在土耳其高等選舉委員會（High Electoral Board）完成處理所有點票上訴個案後才承認結果。

（綜合報道）