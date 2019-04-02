土耳其地方選舉受重挫　總統埃爾多安風光不再？

周日（3月31日），土耳其舉行地方選舉。執政的正義與發展黨（AKP）意外大敗，包括輸掉首都安卡拉及伊斯坦布爾的市長選舉。 反對派連番高呼「民眾選擇了民主」，奏起自由主義的凱歌，卻似乎忘記了對選民來說，崇高的理念未必比麵包重要。

土耳其星期日舉行的地方選舉，有兩個原因令不少人預期，安卡拉和伊斯坦布爾會是AKP的囊中物。

首先，AKP陣營主宰土耳其兩大城市已經長達四分一世紀。自1994年起，出身自美德黨的Melih Gökçek連續五屆勝出市長選舉，到2017年AKP改派工程師Mustafa Tuna出征，成為現任市長。至於經濟重心伊斯坦布爾更是總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的根據地。埃爾多安在成為總理和總統之前，已在伊斯坦布爾紮根多年，1994年更曾當選市長。

其次，自2002年起，埃爾多安和AKP已經多次勝出大選。更重要的是，在2017年埃爾多安勝出修憲公投，改行總統制，至去年又以五成三得票率連任總統。在土耳其，埃爾多安和AKP已被視為「所向披靡」，有如逢選舉必勝。

土耳其執政黨AKP輸掉安卡拉和伊斯坦布爾的市長選舉，被視為總統埃爾多安的一仗大敗。（美聯社）

反對黨領袖：人民選擇了民主

叫人意外的是，AKP派出的市長候選人得票僅為47%，以4個百份點之差不敵共和人民黨（CHP）的候選人。在伊斯坦布爾，選情更加是旗鼓相當，一度分不出勝負，令外界擔憂執政黨會不承認選舉結果。到後來官方媒體公布，CHP候選人以48.8%得票率力壓AKP候選人的48.5%，以0.3個百份點勝出選舉，才令輿論鬆一口氣。

不少媒體形容，這是埃爾多安執政逾16年來，最大一場敗仗。何以致此？CHP黨魁科勒齊達奧盧（Kemal Kilicdaroglu）形容，這是一次民主的勝利。「我們已經歷了各種的不公義，人民選擇了民主。這對我們至關重要。」言下之意，他認為這場地區選舉是人民向埃爾多安過去兩年攬權管治說「不」。

自由派《土耳其每日新聞》亦發表評論文章，形容土耳其的民主有其韌性，縱然埃爾多安的管治有走向威權的趨勢，官方媒體亦偏幫AKP候選人，但選民仍然站出來以選票向政府說不。

從投票率高達85%可見，土耳其民眾極欲表達意見；而「所向披靡」的神話破滅，亦是毋庸置疑的。但單憑這兩點，是否代表打一張民主牌、反威權牌，反對政黨就能夠拿下AKP和埃爾多安？

土耳其親庫爾德族的政黨HDP，受國內自由派廣泛支持。（美聯社）

「笨蛋，問題在經濟」

從數字而言，埃爾多安和AKP在安卡拉和伊斯坦布爾，原本都只是五成多的選票。今次縱然失掉這兩個重要城市，但差距只是4個百份點及0.3個百份點，未至於民情完全逆轉。更大可能，只是部份游離選民向了另一方靠攏。

更重要的是，另一個重要的選情解讀，在於土耳其經濟惡化。去年年中，土耳其因為與美國外交危機及自身經濟政策出錯，以至里拉大幅貶值，甚至未能止瀉，通貨膨脹創十多年新高。去年12月公布的失業率高達13.5%，亦是近年罕見。

經過多年的經濟增長後，國際金融界亦相信，土耳其已進入技術性衰退，去年第四季的GDP下跌多達2.4%，是2009年以來首次。部份分析相信，對於經濟城市伊斯坦布爾的選民而言，經濟轉差才是重要因素，令他們不滿埃爾多安和AKP。

雖然距離下屆大選尚有四年，到時民情是怎樣，目前言之尚早。但埃爾多安和AKP肯定會汲取今次教訓，進一步強調執政黨能夠帶來發展和穩定，以及促進經濟、保就業等。另一邊廂，CHP等反對派在今場勝仗後，若然只管打理念牌，忘記了經濟和民生始終是廣大選民最關心的議題，2023年能否翻盤抑或再一次敗給埃爾多安，只怕也說不定。