文翠珊爭取與工黨對話　呼籲歐盟支持　冀允英再延脫歐

英國首相文翠珊（Theresa May）周一（8日）正在盡最後努力，望能趕及在周三（10日）歐盟峰會舉行前，與工黨就脫歐協議達成共識，以說服歐盟同意延長脫歐限期。她會在峰會舉行前與一些歐盟成員國領袖會面，爭取他們支持。

文翠珊會在峰會召開前一天（4月9日），飛往柏林與德國總理默克爾（Angela Merkel）會面，然後飛往巴黎與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行工作會議。

荷蘭首相呂特（Mark Rutte）周一暗示說，英國要得到歐盟首肯的話，讓歐盟知道英國會將如何批准脫歐協議（Withdrawal Agreement）是關鍵，保證英歐合作也是重點。

文翠珊的發言人表示，她已跟荷蘭、馬耳他的領袖對話。她稍後會跟歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）通話。

政府積極尋求與工黨對話

她除了爭取工黨及歐盟領袖支持，亦希望凝聚國內共識。首相府周日（7日）發布一條短片，她在片中表示國會有責任履行人民公投表達的脫歐意願，但按現時的國會意向，只剩下有協議脫歐，或者不脫歐兩個選項。

文翠珊自上周起開始與工黨接觸，但雙方暫時未有共識。工黨稱願意本周繼續會談，期待可以達成共識，但表示文翠珊政府必須作出讓步。

她的發言人周一表示，政府已在與工黨方面聯絡，希望日內有更多對話，以期在協議上達致妥協。發言人未就政府與工黨的通訊提供詳情，但稱部長們希望跟工黨盡快達成協議。

（綜合報道）