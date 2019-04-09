白宮人事地震持續　特朗普又下令炒人　撤換特勤局局長

美國國土安全部人事大地震持續，繼國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）呈辭後，白宮周一（8日）宣布，隸屬國土安全部的特勤局（USSS）局長阿萊斯（ Randolph Alles）即將離職，特勤局官員默里（James M. Murray）會在5月接任。當地傳媒報道，是特朗普下令將阿萊斯「炒魷」。

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士指出，總統特朗普指示署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney），在一星期前解僱阿萊斯；據稱，美國公民及移民服務局（USCIS）主任西斯納（Francis Cissna）及國土安全部法律事務長米特尼克（John Mitnick）亦被要求離開。

白宮聲明謂，阿萊斯在擔任特勤局局長的兩年間表現出色，特朗普對他為國家服務40年表示感謝。報道引述高級政府官員稱，有關決定與早前一名持中國護照的女子闖入特朗普名下的海湖莊園一事無關，並形容阿萊斯被撤換是近乎系統性的清洗。

國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）周日（7日）向特朗普呈辭，並同意留任至周三。她的職位會由海關和邊境保護局專員麥卡利南（Kevin McAleenan）接替。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述白宮官員指出，尼爾森的離職是特朗普高級顧問米勒（Stephen Miller）設計和指導的國土安全部大規模改革的一部份。當地傳媒相信，特朗普的種種舉動及傳聞，反映他改組國土安全部的意欲。

（綜合報道）