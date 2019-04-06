蓬佩奧：中國女子闖入海湖莊園　顯示中國構成威脅

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周五（5日）表示，一名中國女子3月30日涉嫌非法闖入海湖莊園（Mar-a-Lago）一案，是顯示北京政府對美國構成威脅的一個例子。 海湖莊園是美國總統特朗普（Donald Trump）位於佛羅里達州棕櫚灘的度假俱樂部。

美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，一名中國女子3月30日涉嫌非法闖入海湖莊園一案，是顯示北京政府對美國構成威脅的一個例子。

他周五（5日）接受哥倫比亞廣播公司節目《CBS This Morning》訪問。他拒絕透露跟這個說法有關的更多詳情，但稱：「我想這件事告訴美國人，中國所構成的威脅，他們在美國所做的努力，不僅是針對政府官員而是廣泛（的範圍）。」

路透社周五引述美國政府消息人士報道，美國聯邦調查局（FBI）正在調查一名中國女子3月30日涉嫌非法闖入海湖莊園的案件，包括事件是否與中國的情報機門或政治組織有關。

一位名叫張玉靜（音譯，Yujing Zhang）的中國女子3月30日以參加活動、去游泳池等理由，要求進入莊園，但之後職員發現沒有女子所說的活動，最終她遭拘留和起訴。她被搜出持有4部手機、1部手提電腦、1個外置硬碟和1隻存有惡意軟件的USB手指。

《邁阿密先驅報》（Miami Herald）報道，張玉靜聲稱要參加的活動，很可能是一個名為「國際領袖精英論壇」的活動。這個活動號稱邀請了特朗普姐姐兼銀行家伊麗莎白．特朗普格勞（Elizabeth Trump Grau）擔任演講嘉賓。活動主辦人是華裔女商人楊蒞（Li Cindy Yang）。最終活動沒有舉行。

（綜合報道）