巴基斯坦閉路電視系統藏華為WiFi組件　揭發後已遭移除

英國廣播公司（BBC）周一（8日）報道，巴基斯坦閉路電視系統被發現暗藏華為的WiFi組件，職員發現後，當局在2017年要求公司移除組件，防止遭不正當使用。

旁遮普安全城市管理局（Punjab Safe City Authority）向英國廣播公司表示，2017年已要求華為移除有關WiFi組件，防止遭不正當使用。當局指，華為在投標文件已提到會安裝有關組件，但有參與計劃的消息人士指，華為在文件中只是隱晦提到有關內容。

華為發言人回應指，事件純屬「誤會」。他強調，安裝WiFi組件是為了讓設備能提供診斷資訊。旁遮普安全城市管理局承認，安裝WiFi組件能讓工程師更容易偵測相關問題，毋須打開錄像盒。但有參與計劃的人向英國廣播公司透露，華為從未提供可使用WiFi連結的應用程式，而且錄像盒本來就已經能透過閉路電視系統的主要網路，遙距管理。

英國的網路安全專家伍德沃德（Alan Woodward）指，設備供應商加裝額外組件，在往後提供額外服務的做法並不罕見。但他亦指，如當局未有察覺WiFi組件的存在，就不能採取進一步行動管理風險。

目前無證據顯示，WiFi卡為系統製造出漏洞。另外有相關消息人士透露，當局在能夠測試WiFi組件是否可能已被濫用前，華為已移除組件。

（英國廣播公司）