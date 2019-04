美國麻省理工學院(Massachusetts Institute of Technology,MIT)周三(3日)宣布,由於中國企業華為和中興涉違反制裁正接受聯邦調查,決定中止與對方合作。

麻省理工學院副教務長萊斯特(Richard Lester)和負責研究的副校長祖伯(Maria Zuber)在致教職員的一封信中表示,「由於聯邦政府正在調查(華為)違反制裁措施的行為,麻省理工學院決定不接受與華為和中興通訊或其子公司展開新合作,也不會恢復現有的合作。」

信件稱,「最近我們決定,除了對所有國際項目的日常評審之外,還需要對某些國家資助的項目進行額外審查,這些國家目前包括中國(包括香港)、俄羅斯與沙特阿拉伯。」

早前美國史丹福大學(Stanford University)、加州大學伯克利分校(University of California, Berkeley)、明尼蘇達大學(University of Minnesota)以及英國牛津大學(University of Oxford)亦採取同類措施,中斷與華為的合作。

