中歐峰會在即　美國學者：歐洲立場已趨強硬

中國國務院總理李克強周二（9日）將出席第21次中歐領導人峰會，尋求與歐盟達成一定共識。美國學者認為，歐盟內部雖然仍有分歧，但對中國的立場已漸趨強硬。

李克強已抵達布魯塞爾，準備出席中歐峰會。他表示，期待藉這次峰會與歐方圍繞雙邊務實合作達成廣泛共識，推動中歐投資協定談判等取得實質進展。

美國之音（VOA）報道，總部設在美國的德國馬歇爾基金會（The German Marshall Fund of the United States）研究員馬安洲（Andrew Small）指出，美國2016年曾建議與歐洲合作限制中國獲得西方技術，並共同提供基礎建設基金抵禦中國「一帶一路」的影響，卻基本上遭到拒絕。

他指出不同的是，如今歐盟內部雖然還有一些分歧，但對中國的立場變得愈來愈接近美國，預示歐洲對中國「不對稱的開放」，已經結束。

對於意大利與中國簽署「一帶一路」備忘錄，在歐盟內部引發爭議，馬安洲認為，意大利的選擇是短期的，且僅代表部分人的利益。況且意大利不是唯一這樣做的國家，先前英國也曾如此，但如今已經不再。

他說，歐洲對中國立場改變的原因，與美國差不多。從中國國家主席習近平在國內威權統治的加深，到中國努力在歐洲擴大影響，都產生重要作用。然而，最大的原因是歐洲對中國經濟改革，以及對歐洲企業在中國的更大市場准入失去希望。

他認為，歐洲的轉變也與意識形態分不開，又指中共對私營企業領域的進一步侵入、中國對一些歐洲企業採用的經濟高壓手段，以及對一些歐盟國家的政治及金融影響等，都令歐洲擔心。

（中央社）