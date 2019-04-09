中歐峰會後發表聯合聲明　承諾平等互利　在5G進一步交流

中國國務院總理李克強周二（9日）在比利時布魯塞爾出席第21次中歐領導人峰會，與歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）及歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）會晤。 會後雙方發表聯合聲明，同意在相互尊重及平等互利的基礎上，通過全面落實《中歐合作2020戰略規劃》致力深化中歐關係。雙方同意不得強制轉讓技術，並在開放、非歧視、公平競爭、透明和互利基礎上致力建立雙方經貿關係。

聯合聲明重申，在相互尊重及平等互利的基礎上，通過全面落實《中歐合作2020戰略規劃》，致力於深化中歐和平、增長、改革及文明四大夥伴關係。

貿易

貿易方面，中國和歐盟致力於在開放、非歧視、公平競爭、透明和互利基礎上建立雙方經貿關係。雙方承諾在雙邊貿易和投資中，確保平等、互利合作。歐盟支持中國加快加入世貿組織《政府採購協定》進展；中方願意以富有雄心的方式改進。

雙方同意不得強制轉讓技術，並承諾在2019年的談判中，特別是投資自由化承諾方面，取得結束談判所必需的決定性進展，以便在2020年達成高水平的中歐投資協定，當中包括實質性改善市場准入、消除影響外國投資者的歧視性要求和做法、建立平衡的投資保護框架，以及納入投資和可持續發展方面的條款。

雙方重申，將共同致力於世貿組織改革合作，以確保能應對全球貿易挑戰。中歐會在已有的工作基礎上，加緊加強產業補貼國際規則的討論。雙方也將繼續就其他獲得授權的世貿組織議題交換意見。

5G與網路

中歐認為5G將為未來經濟社會發展提供基礎性支撐，雙方會在已有基礎上進一步交流，包括產業界之間開展技術合作。中歐亦會致力維護開放、安全、穩定、可接入、和平的資訊通信技術環境，努力在聯合國框架下，制定及實施國際接受的網絡空間負責任的國家行為準則。

聲明又指出，雙方會在中歐網路工作組下加強打擊網路空間惡意活動的合作，包括智慧財產權保護的合作。

人權等問題

中歐重申，所有人權都是普遍的、不可分割的、相互依存的、相互關聯的。雙方同意開展雙邊及國際層面的人權交流。

雙方強調落實《巴黎協定》和《蒙特利爾議定書》的堅定承諾，共同努力推動2019年9月聯合國可持續發展峰會及聯合國氣候行動峰會取得成功。

伊朗核問題

雙方認為伊朗核問題全面協議是全球核不擴散體系的關鍵一環，重申致力於持續、全面和有效落實該協議，並共同努力維護伊朗經濟利益。

中歐又指會支援美朝保持對話，以實現和平解決方案，支持朝韓推進和解，又強調關注阿富汗和平進程及委內瑞拉局勢。

（綜合報道）