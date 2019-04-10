【麻疹爆發】紐約布魯克林強制居民接種疫苗　違者罰$7800

麻疹疫情全球肆虐，美國紐約市布魯克林區（ Brooklyn）更出現大規模爆發。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周二（9日）宣布，布魯克林部分地區進入「公眾衛生緊急狀況」（public health emergency），下令強制區內民眾接種疫苗，違者可被罰款1000美元（約7800港元）。

白思豪要求，布魯克林北部的威廉斯堡（Williamsburg）的四個郵區進入公眾衛生緊急狀況，強制區內居住和工作的民眾，若未接種麻疹疫苗，需接受注射。

如民眾未能提供轄免證據可能會違反命令。當局強調，強制接種並無宗教豁免，若當地學校允許未接種疫苗的學生上課，可能會面臨處罰。

美國疾病控制與預防中心（CDC）周一（8日）公布，美國全國過去一周麻疹個案增加兩成，至465宗。新增的78宗麻疹病例中，大部分來自紐約市，並集中於布魯克林區。

布魯克林自2018年秋季開始爆發麻疹疫情，已有285宗確診個案，當中北部的威廉斯堡的猶太教社區情況尤其嚴重。這是因為不少猶太教徒以宗教理由拒絕接種疫苗。美國部分州分容許父母基於不同理由，選擇不為子女注射疫苗。CDC數據顯示，過去五年間26次「爆發」類別的麻疹疫情中，12次集中在緊密結合的社區。

麻疹潛伏期為7至21日，衞生防護中心提醒市民於附表時段曾到相關公眾地點，於7至21日（即醫學監察期）內應觀察有否出現麻疹病徵，包括發燒、皮膚出現紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸。

（綜合報道）