【英國脫歐】路透社：歐盟擬准英國有條件押後脫歐　惟日期未定

路透社周二（9日）引述歐盟文件指出，歐盟將有條件下同意英國提出延後脫歐限期的要求，這些附帶條件包括參與歐洲議會選舉；若英國不履行附帶條件，歐盟可能要求英國在6月1日脫離歐盟。

路透社引述歐盟文件草案，指歐盟將允許英國延期脫歐，但會要求英國暫留不會破壞歐盟的關鍵機構。若歐盟和英國在能達成脫歐協議，有關延期可以縮短它，不過若英國不遵守附加條件，歐盟可能會要求該國在6月1日脫離歐盟。

有關草案指出，一旦英國未能在5月22日之前通過脫歐協議,，或在5月23日至26日的歐洲議會選舉時仍然是歐盟成員國，就必需參與歐洲議會選舉；若英國沒有履行這項義務，歐盟會在6月1日撤回延期脫歐。不過，結論草案將英國延遲脫歐的結束日期留空，須由歐盟官員商討。

路透社引述歐盟外交官表示，歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）建議，在英國國會批准協議的情況下，就脫歐日期向英國提供有彈性的延長安排12個月，不過法國等幾個成員國認為時間太長。相反，他們表示接受押後到2019年底，但有關建議需在周三（10日）舉行的峰會上，經27國領袖一致同意。

文翠珊近日致力遊說歐洲領袖同意延期，英國首相府周二（9日）指，德國總理默克爾（Angela Merkel）及文翠珊討論了英國要求押後脫歐日期至6月30日，兩人都同意要確保英國有秩序脫歐的重要。文翠珊及後轉到巴黎與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會談，消息指法國不排除支持英國進一步延遲脫歐。

（綜合報道）