【英國脫歐】據報文翠珊擬讓議員表決舉行二次公投

英國《電訊報》周一（8日）報道，首相文翠珊考慮讓議員投票是否支持舉行二次公投，以打破與在野工黨談判的僵局。

文翠珊周一與內閣成員開會，討論於下議院表決舉行二次公投。據指，文翠珊在討論過程態度務實，並向閣員表示，要達成協議絕不輕易，需要作出妥協。黨鞭史密夫（Julian Smith）有信心政府能夠在下議院獲多數支持，否決工黨的二次公投動議。

二次公投的計劃提到，脫歐和執行法案需包括公眾確認投票，但有關計劃在工黨內部也出現嚴重分歧。影子脫歐大臣施紀賢（Keir Starmer）、副黨魁華德信（Tom Watson）和影子外相索恩伯里（Emily Thornberry）均贊成二次公投。

惟黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）則指，二次公投只應在避免無協議脫歐或「災難性保守黨脫歐」的情況下舉行。影子商業大臣朗貝莉（Rebecca Long-Bailey）也反對舉行二次公投。

文翠珊正在盡最後努力，望能趕及在周三（10日）歐盟峰會舉行前，與工黨就脫歐協議達成共識，以說服歐盟同意延長脫歐限期。她的發言人周一表示，政府已在與工黨方面聯絡，希望日內有更多對話，以期在協議上達致妥協。

（電訊報／路透社）