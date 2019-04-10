美國土安全部遭特朗普清洗　部門第二把交椅「被辭職」

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美國國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）離職的消息周日（7日）公布後，部門第二把交椅、署理國土安全副部長格雷迪（Claire Grady）周二（9日）成為部門另一位離職的高層。

同意留任至周三（10日）的尼爾森公布格雷迪離職的消息，指對方已向總統特朗普提出請辭。

格雷迪作為部門第二把交椅，在尼爾森離職後，理應接替後者成為部門主管。但特朗普宣布尼爾森離職的消息時，卻同時委任海關和邊境保護局專員麥卡利南（Kevin McAleenan）接替國土安全部長，外界預計格雷迪亦將會離職。

美聯社引述兩名知情官員表示，格雷迪是被迫提出請辭。

繼尼爾森後，白宮周一（8日）宣布，隸屬國土安全部的特勤局（Secret Service）局長阿萊斯（ Randolph Alles）即將離職，特勤局官員默里（James M. Murray）會在5月接任。

美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士指出，總統特朗普指示署理白宮幕僚長馬爾瓦尼（Mick Mulvaney），在一周前解僱阿萊斯；據稱，美國公民及移民服務局（US Citizenship and Immigration Services）局長西斯納（Francis Cissna）及國土安全部法律事務長米特尼克（John Mitnick）亦被要求離開。

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（美聯社／美國有線新聞網絡）

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