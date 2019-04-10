金正恩主持政治局會議　強調自力更生　未提核問題

朝中社周三（10日）報道，朝鮮國務委員會委員長金正恩周二（9日）下午主持召開勞動黨中央委員會政治局擴大會議，指示黨員幹部應對「緊張局勢」，繼續貫徹勞動黨全力建設經濟的新戰略路線。

金正恩在會上指出，黨員幹部要以主人翁的態度，繼續貫徹自力更生和艱苦奮鬥的革命精神，致力於加快經濟建設的步伐。他還強調，幹部要擔負起為發展黨和國家事業的職責。

朝方在第二次美朝峰會談判破裂後揚言另闢蹊徑加大對美施壓力度，但金正恩當天並未有任何有關核問題和批判美國的發言。另外，勞動黨政治局會議決定於周三召開勞動黨第七屆中央委員會第四次全體會議。

部分觀點指出，鑑於金正恩在此次會議上再次展現出專心建設經濟的決心，他有可能在中央委員會全體會議上提出解決民生問題等內部政策基調。在朝鮮2013年第十二屆最高人民會議第七次會議前一天，勞動黨曾召開中央全會確立「核武和經濟建設並行路線」。

峨山政策硏究院（Asan Institute for Policy Studies）高級研究員申範哲（Shin Beom-chul，音譯）指，朝鮮處於難以採取全新路徑情況，平壤強調自力更生，向美國表明有能力走自己的路，並暗示朝鮮不會退讓，要求華府改變立場。

韓國總統文在寅周三啟程前往美國華盛頓，與美國總統特朗普會面，商討朝鮮局勢。

（路透社／韓聯社）