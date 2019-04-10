內塔尼亞胡擬吞併西岸殖民區　蓬佩奧拒表態立場

爭取連任以色列總理的內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）早前表示，若再次連任，以色列將會吞併約旦河西岸的猶太人殖民區。 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）周二（9日）出席參議院聽證會時，拒絕對以色列吞併西岸殖民區表態，亦無重申支持兩國方案，僅稱留待以色列和巴勒斯坦人民決定解決方案。

民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）在聽證會上問蓬佩奧，美國是否仍然反對以色列吞併西岸部分或全部地區，但蓬佩奧未有正面回答。范霍倫繼續追問，並指如內塔尼亞胡成功連任，事態或會迅速發展。

蓬佩奧亦無重申支持兩國方案。范霍倫再問蓬佩奧，會否支持巴勒斯坦人與以色列其他公民享有「充分和平等的政治和法律權利」，蓬佩奧回應指，最終將由以色列和巴勒斯坦人民決定解決方案。

蓬佩奧也表示，白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）與美國中東特使格林布拉特（Jason Greenblatt）很快就會有清楚提案，以「解決數十年來都存在，且前朝無法解決的問題」。他說：「我們希望能有提供一些與眾不同的想法，讓以色列和巴勒斯坦人民為衝突達成決議。」

（紐約時報／中央社）