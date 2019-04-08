特朗普自揭完成「歷史速成班」　決定戈蘭高地歸以色列

美國總統特朗普（Donald Trump）上周六（6日）透露，自己上過一課「歷史速成班」後，便決定承認戈蘭高地（Golan Heights）為以色列領土。

特朗普在猶太共和黨人聯盟（Republican Jewish Coalition）的聚會上發言，稱自己與美國駐以色列大使弗里德曼（David Friedman）和女婿庫什納（Jared Kushner）等中東事務顧問討論後，作出相關決定。

特朗普表示，「我當時是這樣說，同僚們，幫我一個忙。告訴我一點歷史，要快。我想要快點（決定）。我有很多事情處理：中國和朝鮮。給我一個速成班。」

他聽完人們簡報後便說：「對於我承認我們才剛討論過的事情，你們覺得的這個主意怎樣？」這位總統憶述弗里德曼當時的反應，稱他感到驚訝且看來「像個美好和漂亮的嬰兒」。弗里德曼還立即詢問總統是否真的要作出決定。

特朗普形容自己做決定有多快，「我『砰』一聲（決定）——這就搞定。我們迅速做出決定，而且做出好決定」。

戈蘭高地的主權問題素來甚具爭議，雖然以色列宣稱擁有其主權，但國際社會普遍不承認。惟特朗普3月25日會見以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）期間簽署法令，正式承認以色列擁有戈蘭高地。此舉招致敘利亞、沙特阿拉伯和俄羅斯和土耳其等多國批評。

（路透社）