【英國脫歐】圖斯克建議押後脫歐一年　附彈性延期安排

歐盟周三（10日）召開峰會商議英國再度押後脫歐的申請。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）致函歐盟27國領袖，指歐盟應考慮押後脫歐一年，並附設彈性延期安排，讓英國可以在通過協議後提早脫歐。

圖斯克表示，「很難相信」英國能夠在文翠珊提出的期限，即6月30日之前，讓國會通過脫歐協議。他也指，允許延後期限應該要有附帶條件，例如不再重開脫歐協議協商。

圖斯克又指，如果僅把脫歐延長至6月30日，在這麼短的期限內，只是又一次製造迫在眉睫的危機感。如果歐盟理事會完全否決延長脫歐期限，「就有可能意外無協議脫歐」。

他說：「一項可能性是彈性延長脫歐，可以依需要延長，不過最長不超過一年，因為如果超過一年，有部分重要的歐盟計劃需要獲得一致通過。」

英國《衛報》（The Guardian）周二（9日）引述歐盟外交官員指，各國代表開會後提出兩個脫歐日期，分別是2019年12月底和2020年3月底。

路透社則引述歐盟文件指出，歐盟將有條件下同意英國提出延後脫歐限期的要求，附帶條件包括參與歐洲議會選舉；若英國不履行附帶條件，歐盟可能要求英國在6月1日脫離歐盟。

（英國廣播公司／衛報）