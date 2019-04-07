Apple iPhone 2019 零件又曝光！相機造型終於落實？

近日坊間流出了 iPhone 2019 的內部零件，從當中可以清楚看到 iPhone 2019 相機模組確實採用方形設計，與早前流出的造型照一模一樣。(文：黎生)

Apple iPhone 2019 預計將於 9 月式發布，適逢今年 Apple 應該會為手機帶來新造型，更使手機的外型設計備受用家關注。最近坊間便流出了一張 Apple iPhone 2019 的零件諜照，透過當中的切割位，大家可以猜測出 iPhone 2019 機背上的三相機模組設計，確實如早前流出的新機造型照一樣。

零件諜照上，用家可以看到左上方設有三個圓形及兩個方形的開孔，正好與早前流出、兼備受用家質疑真偽的 iPhone 2019 機背造型照一樣，預告 iPhone 2019 的相機位置確實將會採用這個奇怪的排列方案。預計三個圓形開孔分別為標準、長焦及超廣周鏡，而方形開孔則為 LED 補光燈及 ToF 相機。

早前曾經在網上流出的新 iPhone 背面設計，與今次的流出互相呼應

至於 iPhone 2019 的正面圖，目前則當未有照片流出。但坊間一般預計 iPhone 將會繼續保持現時設計，即手機將會備有 Face ID 進行解鎖，亦會繼續採用劉海屏設計等等。



資料來源：slashleaks