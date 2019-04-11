【英國脫歐】文翠珊接納歐盟建議　延長脫歐期限至10月31日

歐盟周三（10日）召開峰會，商討英國押後脫歐申請。歐盟領袖會後同意，將脫歐期限延長至10月31日，並會在6月作出檢討。英國首相文翠珊接納有關建議。

歐盟周三召開峰會，文翠珊在發言約一個小時後離開會場，讓各領袖商討。歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）及後表示，歐盟領袖同意英國延期脫歐，但尚待文翠珊接受。其後文翠珊返會會場與歐盟領袖續商，圖斯克之後宣布歐盟和英國同意押後脫歐至10月31日。

EU27/UK have agreed a flexible extension until 31 October. This means additional six months for the UK to find the best possible solution. — Donald Tusk (@eucopresident) 2019年4月10日

圖斯克在記者會上表示，英國可以在延長後的期限前，重新考慮脫歐策略或撤回《里斯本條約》（Treaty of Lisbon）第50條（Article 50）。他指，延長期限如預期中具彈性，雖然較短，但仍足以找出最佳解決方法，促請英國不要浪費今次的機會。

歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）則指，對結果感到滿意。他提到，英國有機會需要舉行歐洲議會選舉，並對英國會否舉行選舉感到「好奇」，但強調需遵守有關規則。他又指，無協議脫歐是災難，會盡全力避免。

圖斯克亦不排除10月再次延長脫歐期限。他又解釋，6月的檢討是要向歐盟領袖交代最新進展，而非要作出任何決定。

文翠珊一直希望延長英國脫歐至6月30日，路透社引述歐盟官員指，歐盟同意將英國脫歐由原定的本周五（12日），延長至10月31日，但歐盟會在6月底再檢討10月31日的新期限。

若將脫歐延期至10月，意味英國在5月23日至26日的歐洲議會選舉時仍然是歐盟成員國，可能要參與選舉，否則需要在6月1日在無協議的情況下脫歐。

（路透社）