聯合國：英國無協議脫歐將使歐盟損失慘重　中美卻會從中得利益

聯合國周三(10日)表示,若英國無協議脫離歐盟,歐盟和英國較小的貿易夥伴將損失慘重,而北京和華盛頓卻可能獲得巨大的利益。

聯合國貿易和發展會議(UN Conference on Trade and Development,UNCTAD)在一份新報告中檢視英國無協議脫歐將如何衝擊它的貿易夥伴。這份報告名為「無協議脫歐:貿易贏家和輸家」(No-deal Brexit: the trade winners and losers),是在英國首相文翠珊(Theresa May)請求歐盟領袖延後脫歐限期,避免英國4月12日無協議脫歐的時候所發布的。

報告警告,英國若真的無協議脫歐,「對已開發和開發中國家來說,進入英國市場的條件就會大幅改變」。

UNCTAD表示,英國市場目前佔全球貿易額約3.5%,英國2018年從世界其他地方進口的商品價值則有近6800億美元(約53270億港元),其中超過一半來自歐盟國家。若英國無協議脫歐,這些國家將失去對英國近350億美元(約2740億港元)的出口。

報告亦強調,英國也是眾多開發中國家的重要貿易夥伴,拜歐盟優惠方案所賜,這些國家的出口迄今仍享有極優惠的條件進入其市場。

UNCTAD表示,若脫歐協議完善,過渡期夠長,英國的貿易夥伴就有時間討論新的雙邊協議以取代不再適用的歐盟協議;但如果沒有這樣的協議,現在享有進入市場優惠的國家就會有損失,而現在要付大量關稅的國家則會因此受益。

UNCTAD國際貿易部門主管科克漢密爾頓(Pamela Coke-Hamilton)表示:「英國脫歐不只是地區性事件。一旦英國拋棄27個歐盟夥伴,非歐盟國家對英國市場出口的能力也會跟着改變。」

報告指,若英國無協議脫歐,土耳其會是排在歐盟之後的第二大輸家,其對英國約24億美元(約188億港元)的出口將受衝擊;韓國、挪威、冰島、柬埔寨和瑞士也將損失慘重。

與此同時,中國對英國出口卻可能增加102億美元(約800億港元),美國對英國出口也可能增加53億美元(約415億港元),而日本對英國出口亦預料會增加49億美元(約383億港元),泰國、南非、印度、巴西、俄羅斯、越南、新西蘭也將受益。

科克漢密爾頓說,英國如果無協議脫歐去保護目前的優惠貿易夥伴,「中國或美國等主要出口國的相對競爭力就會提高,從而侵蝕市場佔有率」。

